ChatGPT może pomóc stworzyć broń biologiczną. Przeprowadzono testy

ChatGPT w służbie zła, ale tylko w paru procentach

Jeszcze nawet nie byliśmy blisko stworzenia sztucznej inteligencji, którą dysponujemy teraz, a już pojawiały się głosy sprzeciwu. Do ogólnej SI jeszcze nam daleko, ale w dalszym ciągu wiele mówi się o tym, że sztuczna inteligencja przyspiesza nadchodzącą zagładę. OpenAI postanowiło jednak przeciwdziałać takiemu podejściu, próbując udowodnić, że ChatGPT nie ma złych zamiarów. Podczas prowadzonych badań firma odkryła, że ich model sztucznej inteligencji stwarza „co najwyżej” niewielkie ryzyko, pomagając stworzyć komuś broń biologiczną.

Odkryliśmy, że GPT-4 zapewnia co najwyżej łagodny wzrost dokładności tworzenia zagrożeń biologicznych. Chociaż wzrost ten nie jest na tyle duży, aby był rozstrzygający, nasze odkrycie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań i dyskusji społecznych. Piszą przedstawiciele OpenAI w środowym poście.

Podkreślono również, że ocena ryzyka, że LLM (duży model językowy) może pomóc komuś stworzyć broń biologiczną, była opracowana we współpracy z ekspertami z dziedziny biologii. Nie wiem, czy kogoś uspokaja informacja, że ChatGPT pomoże jedynie odrobinę w stworzeniu broni biologicznej. Jednak OpenAI pragnie rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym tematem. Fakt, SI trochę pomaga, ale jest to dosłownie kilka procent ryzyka, że przyczyni się do zagłady ludzkości.

Czy sztuczna inteligencja doprowadzi do zagłady ludzkości?

Czym jest kilka punktów procentowych w obliczu totalnej zagłady? Dla niektórych to całkiem sporo. Uzyskane podczas testów z udziałem ekspertów plany broni biologicznej oceniono w skali od 1 do 10. W tej ocenie brano pod uwagę dokładność, kompletność, wydajność i innowacyjność.

Eksperci z dziedziny biologii wskazali 8,8-procentowy wzrost dokładności w tworzeniu broni biologicznej w porównaniu z informacjami dostępnymi w Internecie. Natomiast studenci biologii, którzy również brali udział w badaniu, odnotowali zaledwie 2,5-procentowy wzrost. Według OpenAI, liczby te „nie są wystarczająco duże, aby były istotne statystycznie”.

Zdolność ChataGPT do uzupełniania niszowych fragmentów informacji na temat tworzenia śmiercionośnej broni jest na tyle niska, że nie ma się czym martwić. Co więcej, firma zauważa, że sam dostęp do zakazanej wiedzy nie gwarantuje nam „sukcesu”. Jednak, co oczywiste, firma nie przeprowadziła laboratoryjnych testów fizycznego skonstruowania zagrożenia. Badania mają być kontynuowane.

Na ten moment nie ma żadnych realnych przesłanek na temat tego, że obecnie dostępna sztuczna inteligencja pracuje nad planem zagłady ludzkości. Pewne informacje udostępnianie przez LLM mogą zostać wykorzystane w niewłaściwych celach, jednak internet jest pełen takich informacji.