Smartwatch do biegania i dystans. Chodzi o GPS

Zegarki sportowe nie mają statusu sprzętu medycznego. W praktyce oznacza to, że nie należy diagnozować się, korzystając z pomiarów uzyskiwanych z tego typu gadżetów. Nie oznacza to jednak, że nie warto w ogóle z nich korzystać. Poszczególne wartości mogą przydać się podczas codziennych aktywności i śledzenia swoich postępów związanych ze zdrowym trybem życia.

Zegarki dla sportowców dostępne na rynku bardzo często wykorzystują moduł, jakim jest GNSS. Taka nawigacja w nowoczesnych zegarkach oferuje zdecydowanie więcej niż samo śledzenie aktualnej pozycji użytkownika.

Dane z GNSS parowane są z danymi z akcelerometru. Na ich podstawie biegacz ma możliwość dokładnego sprawdzenia tempa, z jakim się poruszał na wybranym odcinku. Smartwatch może także współpracować z największymi sieciami, do których należą:

amerykański GPS,

europejski GALILEO,

rosyjski GLONASS,

chiński BEIDOU,

japoński QZSS.

Nie należy także pomijać modułu, jakim jest Assisted GNSS, który pozwala na zapamiętanie pozycji użytkownika, a jednocześnie ułatwia jego zlokalizowanie.

Dokładność pomiarów, jaką oferują smartwatche, zależy od wielu parametrów. Kluczową rolę odgrywa sam moduł zaimplementowany w urządzeniu.

Dla przykładu Garmin Fenix 7 (kosztujący od 2800 do 3600 zł) czy Garmin Enduro 2 (za ok. 5000 zł) to zegarki wyposażone w moduły dostarczane przez Airoha. Wyróżnia je wysoka jakość nadajnika i dobry czas działania baterii na jednym naładowaniu. Nieco gorzej radzą sobie smartwatche, w których zastosowano metalową kopertę. Te mogą nieco gorzej odczytywać sygnał GPS, który bywa blokowany przez metal.

Wpływ na jakość mierzenia dystansu ma również sama częstotliwość zapisu sygnału. Smartwatch, w którym zastosowano krótsze interwały, umożliwia dużo dokładniejsze śledzenie pozycji. Co więcej, nie bez znaczenia jest wysokościomierz. W zaawansowanych modelach zegarków moduły bardzo poprawnie odczytują przemieszczanie się użytkownika również w pionie.

Jeżeli chodzi o jakość odczytywanego sygnału GPS, to ogromne znaczenie ma również sam teren, po którym przemieszcza się użytkownik. Gęste zalesienie czy zabudowa powodują, że sygnał odbija się od otoczenia, przez co odczyt może być nieprawidłowy.

Czy tani smartwatch jest mniej dokładny?

Tanie smartwatche nie muszą zawsze oznaczać niskiej jakości odczytu poszczególnych parametrów. Wpływa na to wiele różnych czynników. Warto mieć jednak na uwadze, że modele, które kosztują w granicach 100-200 zł mogą podawać przekłamane wyniki.

Będzie to wynikało przede wszystkim ze słabszej jakości wykorzystanych podzespołów, które nie odczytają np. dokładnej lokalizacji użytkownika. Bardzo tanie smartwatche mają również problem w odczytywaniu przemieszczania się w pionie, co jest istotne dla osób lubiących spacery czy jazdę na rowerze po górskich szlakach.

Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować się z zakupu wszystkich tanich smartwatchy. Niektóre modele kosztujące ok. 400 złotych są naprawdę dobrej jakości. Przykładem może być np. Xiaomi Mibro Lite 2 czy Smartwatch 70MAI Maimo Watch R WT2001-GPS. Wyniki z pomiarów przy użyciu tych urządzeń pozwalają na monitorowanie codziennej aktywności. Osoby, które cenią sobie dokładność poszczególnych parametrów lub są sportowcami powinny jednak zdecydować się na droższe, a tym samym dokładniejsze urządzenia.

Zegarki do biegania. Na co zwrócić uwagę?

Smartwatch do biegania jest bardzo praktycznym gadżetem. Przy jego zakupie warto jednak sprawdzić, czy został wyposażony w takie funkcje jak:

Wybierając zegarek do biegania, należy również zwrócić uwagę czy ma możliwość mierzenia tętna. Niektórym użytkownikom przydaje się także dokładny kompa i możliwość śledzenia interwałów, która jest niezbędna podczas treningów biegowych.

Ważnym aspektem przy wyborze zegarka do biegania jest również budżet, jaki można przeznaczyć na jego zakup. Zegarki do 500 złotych bardzo dobrze prezentują się na nadgarstku, mają także wiele przydatnych funkcji. W większości przypadków wyniki, jakie podają, są dość dokładne. Popularnymi modelami w tym przedziale cenowym są między innymi HAMA Fit Watch 5910 czy Xiaomi Redmi Watch 2 Lite.

W przedziale od 1000 do 1500 złotych znajdziesz bardzo dobrej jakości smartwatch wyposażony w wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Takie modele prezentują się znacznie lepiej i są wyjątkowo wytrzymałe. Przykładem są np. Apple Watch SE, Samsung Galaxy Watch czy Garmin Venu 2.

Zegarki dla profesjonalnych biegaczy zaczynają się już od 1500 zł, a ich cena może osiągać nawet do 5000 zł. Doskonałym przykładem jest Garmin Enduro 2. Smartwatche w tej cenie wykorzystują najlepsze podzespoły, które gwarantują bardzo dokładne pomiary nawet w trudnych warunkach.

Alternatywą dla wspomnianego już modelu jest Huawei Watch 3 Pro Titanium kompatybilny zarówno z Androidem, jak i iOS. W tym przypadku najlepiej jednak dopasować zegarek do indywidualnych oczekiwań.