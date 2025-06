Władze Danii ogłosiły rewolucyjny plan. Całkowite odejście od oprogramowania Microsoftu. To pierwsze takie przedsięwzięcie na poziomie ogólnokrajowym w Unii Europejskiej. Powód? Nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim cyfrowa suwerenność , czyli hasło, które w Brukseli zyskuje coraz większą wagę.

Jeszcze zanim duński rząd oficjalnie ogłosił tę decyzję, podobne kroki zapowiedziały dwa największe miasta: Kopenhaga i Aarhus. Oba samorządy uznały, że dalsze korzystanie z usług amerykańskiego giganta to zbyt duże ryzyko , zarówno finansowe, jak i polityczne. Koszty licencji rosną w zawrotnym tempie. Tylko w stolicy Danii rachunek za oprogramowanie Microsoftu wzrósł w pięć lat aż o 72 proc. Ale pieniądze to tylko część problemu.

Za decyzją o porzuceniu Windowsa i Microsoft 365 stoi przede wszystkim obawa przed zależnością od technologii spoza Europy . Jak podkreśla Caroline Stage, duńska minister ds. cyfryzacji, "cyfrowa suwerenność" to dziś fundament nowej strategii państwowej. Chodzi o to, kto kontroluje dane, kto ustala zasady gry i kto może, choćby w wyniku napięć geopolitycznych, odciąć usługi kluczowe dla funkcjonowania państwa .

Takie obawy nie są bezpodstawne. W tle decyzji Danii są głośne wydarzenia z ostatnich lat. Gdy Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania izraelskich przywódców, administracja Donalda Trumpa odpowiedziała sankcjami. W ich wyniku (jak wynika z nieoficjalnych informacji) Microsoft miał zablokować dostęp do skrzynki mailowej głównego prokuratora Trybunału, mimo wcześniejszych zapewnień o "wsparciu dla europejskich klientów".

Jeśli przez polityczny konflikt przestaniemy móc wysyłać maile albo komunikować się wewnętrznie, to poważny problem.

Choć w Danii nie brakuje sceptyków (niektórzy urzędnicy uważają, że przejście na Linuxa i LibreOffice będzie zbyt trudne) rząd nie zamierza się cofać. Od lipca połowa pracowników Ministerstwa ds. Cyfryzacji ma pracować wyłącznie na oprogramowaniu open-source. Całkowite wdrożenie planowane jest na jesień, choć, jak zaznacza Stage, "jeśli okaże się to zbyt skomplikowane, powrót do Microsoftu będzie możliwy".

- Dania to jedno z najbardziej zdigitalizowanych państw świata, a zarazem jedno z najbardziej uzależnionych od Microsoftu - mówi David Heinemeier Hansson, twórca Ruby on Rails. - To logiczne, że właśnie tutaj zaczyna się walka o cyfrową niezależność.