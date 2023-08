Spis treści: 01 Co oznacza piktogram @?

Co oznacza piktogram @?

Kiedy podajesz komuś adres e-mail, to z pewnością po głównym członie pada słowo "małpa". W zapisie to znak @. W rzeczywistości jest on graficznym przedstawieniem angielskiego słowa at, znaczącego "w" lub "na".

Adres mailowy oznacza więc "użytkownik w domenie". Dlatego każdy e-mail może być także zapisany na przykład w postaci abc(at)xyz.pl.

Jednak forma "at" nie przyjęła się w powszechnym obiegu i zastąpiono ją właśnie małpą @.

Dlaczego symbol @, a nie inny?

Skąd się wziął charakterystyczny symbol @? Kluczową postacią w historii jego użycia jest Ray Tomlinson z BBN Technologies. To on w 1971 roku wysłał pierwszą w historii wiadomość e-mail. Znany dziś internet jeszcze nie istniał, ale Arpanet, sieć łącząca niektóre amerykańskie uniwersytety, działał już od dwóch lat.

Zanim jednak nastąpiło pierwsze wysłanie wiadomości konieczne było określenie formy adresu, na który trafiłaby korespondencja. Ustalono, że będzie to nazwa użytkownika oraz domena, które przedzieli znak.

Jaki znak? Początkowo Tomlinson pomyślał o wybraniu czegoś, co nie było już używane w skrótach, które zaczęły się rozprzestrzeniać w sieci. Rzucił okiem na klawiaturę, pomyślał o tym, ile już używanych jest różnych podkreśleń i znaków interpunkcyjnych. I wtedy dostrzegł idealny symbol. To była właśnie małpa @.

Znak też używany jest od czasów starożytnych, ale istnieje wiele opowieści opisujących jego pochodzenie. Niektórzy przypisują go mnichom, którzy używali go do skracania łacińskiego przyimka "ad". W rzeczywistości został wprowadzony na początku XX wieku w klawiaturach maszyn do pisania Underwood. Powód? W tamtym czasie był używany jako skrót biznesowy m.in. do oznaczania cen w dokumentach anglojęzycznych.

Zdjęcie W Polsce @ to małpa. Dlaczego nie ucho słonia lub ślimak? / 123RF/PICSEL

Czemu @ to małpa, a nie coś innego?

W Polsce @ to małpa. Dlaczego nie ucho słonia lub ślimak? Popularyzacja poczty elektronicznej sprawiła, że trzeba było jakoś nazwać ten charakterystyczny element adresu mailowego.

Zaczęto wymyślać różne nazwy i oczywistym skojarzeniem było po prostu "a w kółeczku". Z jednej strony źle to brzmiało w wymowie, z drugiej było nudne.

Inne propozycje, jakie się pojawiały to ślimak, ucho słonia i embrion. Wśród nich była także małpa (skojarzenie ze zwisającą z drzewa małpką), która ostatecznie została przyjęta i z taką nazwą symbol @ w Polsce funkcjonuje cały czas.

Jak na @ mówią w innych krajach?

Co ciekawe, małpa nie wszędzie jest małpą. Niemcy, Finowie, Rumuni czy Holendrzy widzą w znaku @ podobieństwo do małpy i nazywają go małpim ogonem. To nie jedyne ciekawe skojarzenia. Jak na @ mówią w innych krajach?

Gruzja - a z ogonem;

Grecja - kaczątko;

Dania - a z trąbą;

Czechy i Słowacja - rolmops;

Skandynawia - ucho słonia;

Rosja - piesek;

Tajwan - myszka;

Turcja - róża;

Japonia - wir;

Węgry - robak.

Popularną nazwą dla @ jest również "ślimak". Używają jej Włosi, Francuzi, Ukraińcy, Hebrajczycy oraz Koreańczycy. W Polsce niektórzy również tak mówią, ale jednak @ (małpa) najczęściej jest po prostu małpą.