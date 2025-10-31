Drony będą jak samochody. Od 13 listopada wysoka kara za brak OC

Spis treści: Ubezpieczenie OC na drona. Nowy obowiązek Kto musi wykupić ubezpieczenie OC na drona?

Ubezpieczenie OC na drona. Nowy obowiązek

OC dronów będzie obowiązkowe od 13 listopada 2025 roku. Rewolucyjne prawo ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i ochronę osób trzecich. Jak się okazuje, we wrześniu liczba zarejestrowanych operatorów dronów w Polsce przekroczyła już 400 tysięcy. A to oznacza potencjalne szkody, które w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. Urządzenie w nieodpowiednich warunkach może na przykład zniszczyć samochód, dach budynku czy zranić osobę postronną. OC drona zabezpiecza operatora przed wysokimi kosztami takich zdarzeń.

Jednocześnie zmiany w przepisach Prawa lotniczego ujednolicają zasady latania bezzałogowymi statkami powietrznymi w całej Unii Europejskiej. Już od grudnia 2020 roku są takie same na terenie całej UE, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Kluczowe, wspólne zasady obejmują też rejestrację operatora czy zasady latania w zależności od kategorii (otwarta, szczególna lub certyfikowana). A teraz wspólne będą wymogi dotyczące ubezpieczenia OC drona.

Kto musi wykupić ubezpieczenie OC na drona?

Nowe przepisy dotyczą dronów o masie od 250 g do 20 kg. Co ważne, nie ma tu znaczenia, czy latamy zawodowo, sportowo czy tylko dla zabawy. Jeżeli sprzęt mieści się w tych granicach, to od 13 listopada 2025 dron mieć OC. Warto pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem, a jego brak może skutkować karą pieniężną w wysokości 4000 zł.

Obowiązkowe OC na drona będzie musiało obejmować szkody osobowe i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim. Minimalna suma gwarancyjna ma zostać określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów, a obowiązek ubezpieczenia OC będzie musiał być udokumentowany. W przypadku spowodowania wypadku bez OC odpowiedzialność finansowa za szkody spada na operatora. A koszty mogą być naprawdę wysokie.

Kto nie musi ubezpieczać drona? Jak łatwo się domyślić, z obowiązku zwolnieni są jedynie użytkownicy dronów ważących mniej niż 250 g. Te urządzenia nie są objęte nowelizacją, jednak warto przemyśleć wykup OC mimo to. Wybierając polisę OC dla drona, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. To przede wszystkim zakres terytorialny ochrony, kategorie operacji objęte ubezpieczeniem oraz suma gwarancyjna odpowiadająca rzeczywistemu ryzyku prowadzonej działalności. Jeśli wykonujemy loty za granicą, warto dodatkowo sprawdzić, czy polisa ubezpieczeniowa działa również poza Polską.

