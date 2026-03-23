Butelkomat: Kaucja i Zwroty to nowa aplikacja, której autorem jest Michał Figiel. Oprogramowanie powstało z myślą o ułatwieniu znalezienia najbliższych punktów odbioru opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Kto może pobrać aplikację i jakie są plany twórcy na przyszłość?

Aplikacja Butelkomat ułatwia znajdowanie punktów odbioru w ramach systemy kaucyjnego

Butelkomat: Kaucja i Zwroty to aplikacja, której celem było stworzenie platformy do wygodnego i szybkiego lokalizowania punktów odbioru opakowań podlegających systemowi kaucyjnemu. Twórca platformy twierdzi, że na mapach uwzględniono:

blisko 20 tys. sklepów w bazie (z czego ponad połowa jest zweryfikowana)

ponad 2,4 tys. zweryfikowanych punktów odbioru

Zasada działania aplikacji jest prosta. Wystarczy tylko wskazać lokalizację i po chwili na mapie pojawią się punkty odbioru. Następnie należy wybrać jeden z nich i można rozpocząć nawigację, co spowoduje przeniesienie do Map Google.

Można również wybrać przegląd w formie listy, co pozwala na zapoznanie się z krótkimi opisami pobliskich butelkomatów. Dodatkową funkcją jest możliwość wystawiania ocen dla punktów odbioru. Ta opcja wymaga jednak zalogowania się w aplikacji.

Aplikacja Butelkomat: Kaucja i Zwroty na smartfony z Androidem

Na razie aplikacja Butelkomat: Kaucja i Zwroty dostępna jest tylko na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android. Znajdziecie ją za darmo w sklepie Google Play i warto mieć na uwadze, że platforma wyświetla reklamy. Co z wersją na iOS?

Michał Figiel planuje w najbliższym czasie stworzyć dedykowaną stronę internetową, gdzie z Butelkomatu będzie można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, a więc również na iPhone'ach. Czy powstanie aplikacja na iOS? Część użytkowników o nią pyta, ale twórca platformy nie ma na razie konkretnych planów związanych z taką wersją. Na pewno duży nacisk w najbliższej przyszłości zostanie postawiony na rozbudowanie bazy punktów odbioru w ramach systemu kaucyjnego.

