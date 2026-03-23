Gdzie oddać butelki? Ta aplikacja znajdzie każdy punkt kaucyjny w okolicy
System kaucyjny na dobre rozgaszcza się w Polsce, ale wiele osób zadaje sobie pytanie: gdzie jest najbliższy butelkomat? Z pomocą przychodzi specjalna aplikacja, którą stworzył Michał Figiel. Platforma daje dostęp do mapy, na której uwzględniono blisko 20 tys. sklepów oraz ponad 2,4 tys. zweryfikowanych punktów odbioru. Jak to działa?
Butelkomat: Kaucja i Zwroty to nowa aplikacja, której autorem jest Michał Figiel. Oprogramowanie powstało z myślą o ułatwieniu znalezienia najbliższych punktów odbioru opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Kto może pobrać aplikację i jakie są plany twórcy na przyszłość?
Aplikacja Butelkomat ułatwia znajdowanie punktów odbioru w ramach systemy kaucyjnego
Butelkomat: Kaucja i Zwroty to aplikacja, której celem było stworzenie platformy do wygodnego i szybkiego lokalizowania punktów odbioru opakowań podlegających systemowi kaucyjnemu. Twórca platformy twierdzi, że na mapach uwzględniono:
- blisko 20 tys. sklepów w bazie (z czego ponad połowa jest zweryfikowana)
- ponad 2,4 tys. zweryfikowanych punktów odbioru
Zasada działania aplikacji jest prosta. Wystarczy tylko wskazać lokalizację i po chwili na mapie pojawią się punkty odbioru. Następnie należy wybrać jeden z nich i można rozpocząć nawigację, co spowoduje przeniesienie do Map Google.
Można również wybrać przegląd w formie listy, co pozwala na zapoznanie się z krótkimi opisami pobliskich butelkomatów. Dodatkową funkcją jest możliwość wystawiania ocen dla punktów odbioru. Ta opcja wymaga jednak zalogowania się w aplikacji.
Aplikacja Butelkomat: Kaucja i Zwroty na smartfony z Androidem
Na razie aplikacja Butelkomat: Kaucja i Zwroty dostępna jest tylko na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android. Znajdziecie ją za darmo w sklepie Google Play i warto mieć na uwadze, że platforma wyświetla reklamy. Co z wersją na iOS?
Michał Figiel planuje w najbliższym czasie stworzyć dedykowaną stronę internetową, gdzie z Butelkomatu będzie można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, a więc również na iPhone'ach. Czy powstanie aplikacja na iOS? Część użytkowników o nią pyta, ale twórca platformy nie ma na razie konkretnych planów związanych z taką wersją. Na pewno duży nacisk w najbliższej przyszłości zostanie postawiony na rozbudowanie bazy punktów odbioru w ramach systemu kaucyjnego.