OpenAI szykuje superaplikację. Co czeka ChatGPT?

ChatGPT to nie jedyna aplikacja na komputery, która jest w portfolio OpenAI. Firma ma także inne programy na desktopy. Gigant rynku AI doszedł do wniosku, że czas z tym zrobić pewne porządki. Dlatego rozpoczął prace nad nowym oprogramowaniem i jest to superaplikacja.

Superaplikacja OpenAI połączy ChatGPT, Atlas i Codex AI

Do planów OpenAI dotarł The Wall Street Journal, który raportuje, że firma pracuje nad superaplikacją. W jakim celu? Jest to jedno z działań giganta na drodze do uproszczenia oraz ujednolicenia aplikacji, które ma w portfolio, a przecież nie jest to wyłącznie popularny ChatGPT.

Wspomniana superaplikacja powstaje z myślą o komputerach i ma połączyć kilka dotychczasowych aplikacji OpenAI w jedną całość. Są to ChatGPT, Codex AI dla programistów oraz przeglądarka internetowa Atlas, która została udostępniona kilka miesięcy temu.

Rąbka tajemnicy na temat działań podjętych przez OpenAI ujawnia nam notatka, której autorem jest Fidji Simo, dyrektor generalny ds. aplikacji w OpenAI, na którą powołuje się WSJ. Tam czytamy m.in., że fragmentacja "spowalnia nas i utrudnia osiągnięcie pożądanego poziomu jakości".

OpenAI czuje na własnych plecach od jakiegoś czasu oddech Anthropic, którego Claude mocno zyskuje na popularności. Stąd też konieczność podjęcia działań, które mają na celu utrzymać wyrównaną walkę z konkurencją. Rzeczniczka firmy, Lindsey Held, odmówiła komentarza w tej sprawie, ale przekazała coś jeszcze.

Mobilna aplikacja ChatGPT nie zniknie

Wspomniana superaplikacja nie ma zastąpić dotychczasowego narzędzia na smartfony. Powstający kombajn będzie skierowany do części użytkowników, ale Lindsey Held potwierdziła, że mobilna wersja ChatGPT nie zniknie i nadal ma być rozwijana.

To oznacza, że ChatGPT może przejść większe zmiany na komputerach, ale w przypadku wersji na telefony tak duża rewolucja nie jest w planach, co z pewnością jest dobrą informacją.

Na razie nie wiadomo, kiedy wspomniana superaplikacja OpenAI będzie gotowa i zostanie udostępniona na komputery. Obecnie jest na etapie prac, ale ich postęp nie jest znany.

