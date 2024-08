Google Essentials. Jedna aplikacja, by rządzić wszystkimi

Google ma wiele aplikacji na telefony, ale w przypadku komputerów z Windows już tak nie jest. Mapy czy Gmail są dostępne, ale wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową. To jednak wkrótce ulegnie zmianie, bo firma stworzyła nową aplikację dla urządzeń z okienkami Microsoftu, którą nazwano Essentials.

Reklama

Google Essentials nową aplikacją dla Windows

Google Essentials to nowa aplikacja na komputery z Windows, która wkrótce będzie preinstalowana na wybranych maszynach. W rzeczywistości jest to cały pakiet, który ma dawać łatwy oraz szybkich dostęp do różnych usług oraz oprogramowania giganta z Mountain View.

Użytkownicy Google Essentials będą mogli szybko uzyskać dostęp do Kalendarza, Play Games, Wiadomości czy Zdjęć. W ten sposób będzie można nie tylko podejrzeć zawartość, ale również szybko odpisać znajomym czy edytować fotografie. Pełny zestaw aplikacji nie został ujawniony, ale rąbka tajemnicy w tej kwestii uchyla nam grafika udostępniona przez firmę. Na niej można dostrzec także ikony Google One, Dysku, Nearby Share czy Sheets.

Można więc spodziewać się, że Google Essentials da łatwy dostęp do wszystkich z wymienionych usług. Ponadto wiemy, że klienci otrzymają na start dwumiesięczny okres w usłudze Google One (opcja z pakietem 100 GB) bez opłat.

Aplikacja Google Essentials najpierw na komputerach HP

Warto dodać, że oprogramowanie Google Essentials w pierwszej kolejności trafi na komputery jednej firmy. Jest nią HP i dotyczy to również należących do niej marek, czyli Spectre, Envy, Pavilion, OMEN, Victus, a wkrótce także OmniBook.

Z czasem nowy pakiet giganta z Mountain View zostanie udostępniony również na urządzenia z Windows innych producentów. Wiemy, że ma to nastąpić w nieodległym czasie. Software zapewni także integrację z telefonami z Androidem, co pozwoli na łatwe przełączanie się pomiędzy smartfonami a komputerami.

Oprogramowanie będzie preinstalowane na nowych komputerach z Windows, ale Google wyjaśnia, że można je będzie w dowolnej chwili odinstalować. Firma chce w ten sposób dać użytkownikom kontrolę nad oprogramowaniem, na którym pracują.