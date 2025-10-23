Korzystając z serwisów streamingowych zapewne czasami decydujecie się na "polubienie" danej produkcji, co ma oczywiście wpływ na algorytmy dostarczające propozycje do obejrzenia. Netflix ma taki przycisk od lat. Teraz podobne rozwiązanie trafia do HBO Max.

HBO Max dostaje przyciski dostępne w platformie Netflix od lat

Netflix ma funkcję oceniania od dawna. Do wyboru mamy trzy opcje i są to: Uwielbiam to!, Podoba mi się oraz To nie dla mnie. Podobna funkcja trafia do HBO Max, gdzie użytkownicy również otrzymują do wyboru trzy kontrolki: Uwielbiam, Podoba mi się i Nie dla mnie. Jak to działa?

Wybór pierwszej opcji w HBO Max sprawi, że zostanie wyświetlona karuzela z podobnymi propozycjami do obejrzenia. Użytkownik będzie mógł tutaj wybrać coś dla siebie. Natomiast "Nie dla mnie" obniża rekomendacje w rankingu i takich treści będzie mniej.

Warner Bros Discovery rozpoczęło testy tego systemu oceniania w zeszłym roku. Program pilotażowy dobiegł końca i teraz funkcja udostępniana jest dla użytkowników na różnych platformach. Zaczyna pojawiać się w aplikacjach na telewizory i smartfony oraz w serwisie uruchamianym w przeglądarce internetowej. Osobiście widzę ją na razie tylko w wersji webowej.

Nowa funkcja z HBO Max to system ocen treści. Dawid Długosz INTERIA.PL

System oceniania dostępny jest na kartach poszczególnych treści. Można z niego również skorzystać również po zakończeniu oglądania danego filmu czy serialu. W tym drugim przypadku na ekranie z napisami końcowymi pojawia się niewielka plansza "Co sądzisz o [nazwa produkcji]?".

Nowa funkcja w HBO Max dzień po podwyżkach cen

Warto dodać, że funkcja zaczęła się pojawiać w platformie dzień po tym, jak Warner Bros Discovery ogłosiło trzecie z rzędu podwyżki cen subskrypcji HBO Max. Na razie objęły one wszystkie plany platformy dostępne w Stanach Zjednoczonych, które podrożały o 1-2 dolary i ze skutkiem natychmiastowym. W Polsce na razie obowiązuje dotychczasowy cennik.

Warner Bros Discovery przechodzi obecnie duże zmiany, które związane są z podziałem firmy na co najmniej dwie spółki. Ponadto gigant rozgląda się za ofertami związanymi ze sprzedażą.

