Hipersoniczna superbroń Putina okazała się wydmuszką

Pociski Kh-47M2 Kindżał to wydmuszka Putina

Pocisk ma mieć zasięg maksymalny 2 tysięcy kilometrów (3 jeśli jest transportowany przez bombowiec Tu-22M3) i masę ładunku wybuchowego w granicach 500 kilogramów. Prędkość jest najważniejszą cechą tej broni. Według rosyjskich raportów, Kindżał po starcie błyskawicznie osiąga prędkość 5 tysięcy km/h.

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że to jedna wielka wydmuszka. Pocisk Kindżał bazuje bowiem na pociskach Iskander-M. Chociaż Kh-47M2 Kindżał rozwija prędkości hipersoniczne, to jednak jego piętą achillesową jest fakt, że gdy zbliża się do celu, jego prędkość spada do poddźwiękowej (by zwiększyć dokładność uderzenia w cel), dzięki czemu systemy Patriot i IRIS-T bez problemu sobie z nim radzą.