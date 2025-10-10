Izrael stara się budować uzasadnienie własnych działań, które odbywają się w Strefie Gazy. Za zaistniałą sytuację obwiniany jest Hamas, który w 2023 r. dokonał skutecznego ataku i spowodowało to eskalację konfliktu. Okazuje się, że izraelskie wojsko sięga po techniki dezinformacji, co wykazało śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy.

Domniemane bazy Hamasu na animacjach IDF okazały się czymś innym

Izrael od dawna prezentuje różne materiały, na których stara się udowodnić słuszność własnych działań. Grupa dziennikarzy postanowiła przeanalizować animacje IDF, które miały rzekomo przedstawiać bazy należące do Hamasu rozmieszczone w Strefie Gazy. Okazało się, że wiele z nich było podejrzanych. Dokładna analiza wykazała, że wykorzystano materiały prezentujące coś innego.

Śledztwo dziennikarskie pokazało, że IDF we własnych animacjach wykorzystało zasoby z istniejących baz, które są dostępne w serwisach z płatnymi treściami czy udostępnianymi przez instytucje kulturalne.

Dobry przykład stanowi tutaj szpital Al-Szifa, który jest największą placówką tego typu w Strefie Gazy. Izraelskie wojsko przekonywało, że w podziemiach rozmieszczone są centra Hamasu, w tym związane z dowodzeniem, których to jednak nie znaleziono.

IDF we własnych animacjach wykorzystało m.in. modele 3D jednego z miast w amerykańskim stanie Waszyngton czy elementy Szkockiego Muzeum Morskiego. Uzyskane materiały były nakładane na tworzone materiały propagandowe. W przypadku tych drugich użyto je do animacji wieżowca w Strefie Gazy, który został zbombardowany.

Izrael reaguje na zarzuty i twierdzi, że są bezpodstawne

Śledztwo dziennikarzy dotarło oczywiście do izraelskiego wojska. Armia stwierdziła, że udostępnione zarzuty są bezpodstawne. Opracowane animacje miały na celu "zademonstrowanie faktu, który został wielokrotnie udowodniony w terenie - że organizacje terrorystyczne lokują swoje zasoby w obrębie infrastruktury cywilnej i działają ukryte wśród ludności".

Rozwiń

Podobne IDF tworzyło na potrzeby uzasadniania działań związanych z Iranem. Konflikt w Strefie Gazy przybrał na sile w październiku 2023 r., po ataku Hamasu, gdzie zginęło blisko 1,2 tys. osób. Izrael oskarżany jest o zbrodnie na ludności, które odbywają się na tym terenie. Obecnie jest duża szansa na porozumienie, gdyż zatwierdzono pierwszy etap planu pokojowego.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP