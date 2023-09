Spis treści: 01 Zgubiony telefon - co robić?

02 Jak zlokalizować telefon Android

03 Czy można zlokalizować telefon iPhone? Sposób z iOS

04 Aplikacje do lokalizowania telefonu

Zgubiony telefon - co robić?

Telefon możemy zgubić, lub stracić w wyniku kradzieży. Efekt jest jednak taki sam, to znaczy tracimy dostęp do naszych kontaktów, plików i innych informacji. Współczesne telefony pozwalają nam dokonywać płatności, logować się do aplikacji bankowych i nie tylko. To sprawia, że zgubiony telefon jest powodem do stresu.

Zanim uda nam się zlokalizować i odzyskać utracone urządzenie, warto podjąć kilka niezbędnych kroków. Dotyczą one przede wszystkim zabezpieczenia niektórych funkcji urządzenia, w tym chroniących nasze dane osobowe i finanse. Zgubiony lub skradziony telefon może trafić w niepowołane ręce, na całe szczęście możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia dużych strat. Co zrobić po zgubieniu telefonu?

Zdjęcie Sposób na znalezienie telefonu? Jest ich kilka. / 123RF/PICSEL

Po pierwsze, zablokuj kartę SIM. Kontakt z operatorem pozwoli na szybkie zablokowanie naszego numeru i wydanie duplikatu karty SIM. W ten sposób osoba, która weszła w posiadanie naszego urządzenia nie narazi nas na koszty lub kradzież tożsamości. Pamiętajmy, że numer telefonu pozwala nie tylko na wysyłanie drogich wiadomości premium. To często sposób na weryfikację dwuetapową.

Blokowanie IMEI i aplikacji bankowych

Jeżeli wiemy, że nasz telefon został skradziony, powinniśmy zgłosić ten fakt na policję. W ten sposób zablokujemy numer IMEI, dzięki czemu urządzenie stanie się bezużyteczne na terenie całej Polski. Poza tym warto wylogować się ze swoich kont na wszystkich urządzeniach. Możemy to zrobić np. przy pomocy komputera. Pozbawimy złodzieja dostępu do naszego Facebooka czy konta Gmail.

Czy jest coś jeszcze? Tak, konto w banku i aplikacja mObywatel. Jeżeli logowaliśmy się do banku przy pomocy aplikacji mobilnej, warto skontaktować się z placówką celem cofnięcia autoryzacji dla naszego urządzenia. Jeżeli chodzi o mObywatel, to sprawa jest równie prosta. Skradziony telefon z aplikacją mObywatel powinniśmy zgłosić na specjalnej infolinii pod numerem 42 253 54 74.

Jak zlokalizować telefon Android

Zlokalizowanie telefonu z Androidem jest o tyle proste, że wykorzystamy do tego specjalne funkcje Google. Ważne, abyśmy mieli swoje konto w usłudze Google, na którym byliśmy zalogowani na telefonie. Jak znaleźć telefon z Androidem?

Wchodzimy na stronę konta Google

Przechodzimy do zakładki Bezpieczeństwo i Twoje urządzenia

i Wybieramy nasz telefon i korzystamy z opcji Znajdź telefon

Podajemy hasło i wybieramy sposób lokalizacji - możemy zadzwonić, wysłać sygnał dźwiękowy lub poznać lokalizację

Google pozwala nam również na zdalne usunięcie danych z telefonu (jest to nieodwracalne), lub wyświetlenie na ekranie specjalnego komunikatu. To przydatne, jeżeli nie chcemy, aby nasze pliki i informacje (np. SMS lub kontakty) padły łupem osoby przywłaszczającej sobie nasze urządzenie.

Jak zlokalizować telefon Samsung?

Telefony firmy Samsung również korzystają z systemu Android, dzięki czemu można w przypadku zgubienia skorzystać z usługi Google. Nie jest to jednak jedyna opcja, ponieważ koreański producent udostępnił użytkownikom też funkcję SmartThings Find. Pozwala ona na zlokalizowanie telefonu, tabletu, komputera czy zegarka.

Zdjęcie Jak znaleźć zgubiony telefon? / 123RF/PICSEL

Aby skorzystać z funkcji Samsunga, wystarczy zalogować się na stronie SmartThings Find. Można tam zablokować urządzenie, stworzyć kopię zapasową danych, zlokalizować je czy odtworzyć sygnał dźwiękowy.

Czy można zlokalizować telefon iPhone? Sposób z iOS

Jak odnaleźć zgubiony telefon iPhone? Apple, podobnie jak Google, udostępnia swoim użytkownikom narzędzia do lokalizowania telefonu. W tym wypadku należy skorzystać z usługi iCloud - i mieć włączoną funkcję Znajdź mój telefon. Poznamy wówczas lokalizację naszego urządzenia.

Apple pozwala również na zdalne zablokowanie naszego urządzenia. To skuteczna metoda, dzięki której telefon czy komputer nie będą mogły zostać przez inną osobę użyte. Co ważne, funkcje lokalizacyjne nadal działają nawet na zablokowanym telefonie.

AirTag - co to jest i jak działa?

Ciekawym gadżetem ze stajni Apple jest niewątpliwie AirTag. To niewielki lokalizator, który możemy przymocować w zasadzie do czegokolwiek. Mogą to być klucze, walizka, a nawet samochód. Lokalizator łączy się z naszym kontem, przez co możemy śledzić miejsce, w którym się znajduje przy pomocy aplikacji Znajdź.

Zdjęcie AirTag to popularny lokalizator GPS, który pomoże ci znaleźć zagubiony bagaż. / 123RF/PICSEL

Bateria AirTag działa nawet ponad rok, oferując pełną funkcjonalność. Niejednokrotnie można było przeczytać o np. zgubionych walizkach, które podróżowały po świecie - ich właściciele śledzili loty przy pomocy aplikacji. Ile kosztuje AirTag? Jedna sztuka to 189 zł, taniej wychodzi w zestawie. Za cztery AirTagi zapłacimy na stronie Apple 639 zł.

Aplikacje do lokalizowania telefonu

Na rynku znaleźć można specjalne programy, które ułatiwają zlokalizowanie smartfona. Warto pamiętać, że nie wszystkie narzędzia są jednak godne zaufania. Zamiast pomóc, jedynie wyciągną od nas szereg danych, którymi niekoniecznie chcielibyśmy się dzielić. Jakie aplikacje do lokalizowania telefony są najlepsze?

Where is my Droid? - popularna i dobrze oceniana apka z Google Play

- popularna i dobrze oceniana apka z Google Play FlexiSPY - program z wieloma opcjami, chwalony za zaawansowane narzędzia

- program z wieloma opcjami, chwalony za zaawansowane narzędzia Findo - Lokalizator telefonu z AppStore

Aby znaleźć zgubiony telefon możemy skorzystać również z Google Maps. Mapy od Google udostępniają nam oś czasu wraz z lokalizacjami, w których przebywaliśmy z naszym urządzeniem. Jeżeli po powrocie z jakiegoś miejsca okazało się, że nie mamy swojego telefonu, warto tam zajrzeć. Może okazać się, że wypadł nam gdzieś w połowie drogi - lub z jakiegoś powodu jest już w innym województwie...