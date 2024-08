Kiedy nowy iPhone 16? Apple ogłosił właśnie datę premiery

Apple szykuje się do premiery smartfonów z serii iPhone 16, które obecnie są w ogniu przecieków. Do tej pory firma milczała w temacie daty premiery nowych produktów. Teraz to uległo zmianie i potwierdzono termin wrześniowej konferencji oraz rozesłano zaproszenia do mediów.

Data premiery smartfonów iPhone 16

Wrześniowa konferencja Apple odbędzie się 9 września. Termin ten niemal pokrywa się z plotkami, które mówiły o 10 września. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu i pewnie potrwa około dwóch godzin.

Reklama

Wiemy, że kilka dni później (w piątek 13 września) ma ruszyć przedsprzedaż nowych telefonów. Natomiast po tygodniu od uruchomienia zamówień przedpremierowych (20 września) trafią one do sklepów. Wydarzenie będzie oczywiście dostępne do obejrzenia na żywo. Będzie to możliwe na stronie producenta oraz kanale Apple w platformie YouTube.

Wrześniowa konferencja Apple to nie tylko iPhone 16

Gwoździem programu wrześniowej konferencji Apple będą oczywiście smartfony z serii iPhone 16, ale na tym nie koniec. Zobaczymy także inne produkty. Wśród nich będą to nowe smartwatche oraz słuchawki bezprzewodowe.

W trakcie eventu zobaczymy zegarki z serii Apple Watch series 10 oraz modele Ultra i SE 3. generacji. Następnie mamy słuchawki bezprzewodowe AirPods 4. Tym razem producent szykuje dwa warianty, które mają różnić się funkcjonalnością.

Wrześniowa konferencja przyniesie nam także zapowiedź daty premiery nowych systemów operacyjnych. Są to iOS 18, iPadOS 18, visionOS 2, macOS Sequoia, watchOS 11 oraz tvOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 18, które zaprezentowano podczas WWDC24 w czerwcu. Spodziewajmy się, że aktualizacje trafią na zgodne urządzenia w okolicy połowy września.

Są też produkty, na które trzeba będzie poczekać trochę dłużej. Kwestia nowych iPadów w trakcie wrześniowej konferencji stoi na razie pod znakiem zapytania. Wiemy jednak, że nie powinniśmy spodziewać się żadnych nowych komputerów Mac. Apple pracuje nad nowymi maszynami z czipami M4, ale premiera pierwszych z nich ma odbyć się najwcześniej w październiku. Wśród nich będzie niewielki Mac Mini, który ma być zamknięty w obudowie wielkości zbliżonej do Apple TV.