Most Danjiang budowany jest na Tajwanie od lat. Jest to projekt opracowany przez Zaha Hadid Architects i choć początkowo zakładano, że zostanie on otwarty jeszcze w 2024 r., tak terminu nie udało się dotrzymać. Mimo to prace dobiegają już pomału końca.

Most Danjiang jest najdłuższy na świecie wśród tego typu konstrukcji

Most Danjiang to najdłuższy na świecie jednomasztowy, asymetryczny most wantowy, który został zaprojektowany przez wspomniane Zaha Hadid Architects i odsłonięty w 2015 r. Cztery lata później rozpoczęła się budowa, która miała pochłonąć blisko 400 mln dolarów i nie wiadomo, czy z czasem kwota ta jeszcze nie wzrosła.

Most przecina ujście rzeki Tamsui, przepływającej przez Tajpej, czyli stolicę Tajwanu. Architekci zdecydowali się na jeden asymetryczny pylon, który zwęża się w miarę wzrostu wysokości. W połączeniu z drogami dojazdowymi jego łączną długość to 920 metrów, co czyni go najdłuższą konstrukcją tego typu na świecie.

Sam masz wznosi się na wysokość aż 200 metrów. Na zachód od niego konstrukcja ma rozpiętość 450 metrów. W przeciwnym kierunku jest krótsza i jej długość to 175 metrów.

Położenie rzeźbiarskiego masztu mostu w rzece oraz wysokość jego jezdni nad powierzchnią wody, określone na podstawie szczegółowego modelowania 3D i mapowania, zostały obliczone tak, aby zapewnić bezpieczny przepływ statków rzecznych i zminimalizować utrudnienia w podziwianiu zachodu słońca z popularnych punktów widokowych wzdłuż rzeki

"Konstrukcja jednomasztowa zmniejsza również wpływ konstrukcji na dno rzeki, zgodnie z rygorystycznymi programami ochrony ekosystemu estuarium" - dodaje Zaha Hadid Architects.

Najdłuższy asymetryczny most świata ma być otwarty w maju 2026 roku

Choć prace nad budowlą przeciągnęły się w czasie, tak zbliżają się do końca. Sama konstrukcja nabrała już kształtów i prowadzone są ostatnie czynności, które będą zwieńczeniem procesu budowy.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z obecnym harmonogramem, to Most Danjiang zostanie otwarty na Tajwanie w dniu 12 maja 2026 r. Wtedy zostanie oddany do ruchu publicznego i będzie można z niego korzystać.

Ciekawą konstrukcją asymetryczną jest również Most Seri Wawasan znajdujący się w Malezji. Jest on długi na 240 metrów i z wyglądu przypomina żaglowiec.

