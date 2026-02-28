NATO stawia wysokie wymagania wobec urządzeń, które mogą być używane przez służby. Apple ogłosiło dziś, że jego iPhone'y oraz iPady są pierwszymi sprzętami konsumenckimi, które spełniły wyżyłowane kryteria. Co to oznacza?

iPhone'y i iPady zatwierdzone do użytku przez NATO

Smartfony iPhone oraz tablety iPad przeszły rygorystyczne testy z zakresu bezpieczeństwa i poufności przechowanych danych. Surowa ocena została przeprowadzona przez niemiecki rząd. Są to pierwsze urządzenia konsumenckie, które spełniły wyśrubowane wymagania stawiane przez Sojusz Północnoatlantycki.

To oznacza, że iPhone oraz iPad mogą być używane do przechowywania tajnych danych bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania. Wszystkie odpowiednie warstwy zapewniające bezpieczeństwo oraz poufność są wbudowane w systemach Apple.

Dzięki temu iPhone’a i iPada można używać do przechowywania informacji niejawnych do poziomu Zastrzeżone NATO bez konieczności korzystania ze specjalnego oprogramowania lub ustawień

"Jest to poziom certyfikacji rządowej, którego wymogów nie spełnia żadne inne konsumenckie urządzenie mobilne" - dodaje Apple.

Dopuszczenie zostało przyznane po szeregu testów przeprowadzonych przez Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI).

W wyniku przeprowadzenia rozszerzonego, rygorystycznego audytu BSI dotyczącego bezpieczeństwa platformy iOS i iPadOS oraz urządzeń wykorzystywanych w niemieckich środowiskach operujących na informacjach niejawnych, możemy z przyjemnością potwierdzić zgodność tych rozwiązań z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w państwach NATO

Systemy iOS 26 i iPadOS 26 w katalogu produktów NATO Information Assurance

Apple dodało, że jego najnowsze systemy operacyjne dla iPhone'ów oraz iPadów, czyli iOS 26 i iPadOS 26 udostępnione dla wszystkich użytkowników we wrześniu 2025 r., znajdują się teraz w katalogu produktów NATO Information Assurance. Stało się to możliwe za sprawą wbudowanych funkcji z zakresu bezpieczeństwa.

Obecnie stabilnymi wersjami systemów są iPadOS i iOS 26.3, które udostępniono wcześniej w tym miesiącu. W tych aktualizacjach Apple m.in. postanowiło domyślnie włączyć dla wszystkich użytkowników funkcję ochrony skradzionego urządzenia, co podnosi bezpieczeństwo przechowywanych danych.

