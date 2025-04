Anglojęzyczne napisy w produkcjach dostępnych w platformie Netflix są w formacie SDH/CC (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing) i zostały stworzone z myślą o ludziach niesłyszących lub mających problemy ze słuchem. Poza dialogami wyświetlane są także tekstowe opisy scen (na przykład mroczna muzyka czy dźwięk dzwonka do drzwi).