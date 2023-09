Oto sposób na YouTube bez reklam na Androidzie

Spis treści: 01 Czy warto kupić YouTube Premium?

02 NewPipe - ciekawy dodatek do YouTube

03 Zainstaluj YouTube Vanced

Czy warto kupić YouTube Premium?

Pierwszym i najbardziej oczywistym sposobem na YouTube bez reklam jest zakup specjalnej subskrypcji premium. Ta nie jest wcale droga, bo kosztuje 23,99 złotych na miesiąc. W zamian otrzymujemy możliwość oglądania filmów na YouTube bez poprzedzających je reklam. To jednak nie wszystko, bo dzięki temu mamy również dostęp do oglądania YouTube w oknie (np. podczas używania innej aplikacji), czy słuchania filmów po zablokowaniu telefonu.

Reklama

To świetny sposób na odsłuchiwanie treści podczas gdy mamy telefon w kieszeni - nie musimy go odblokowywać. Jakby tego było mało, w pakiecie otrzymujemy również YouTube Music, czyli platformę streamingową z muzyką. Jeżeli za Spotify płacicie 20 złotych na miesiąc, to oferta serwisu YouTube jest bardzo konkurencyjna. Za niewiele więcej otrzymujemy sporo korzyści.

NewPipe to program, którego nie znajdziecie w Google Play ani w innym oficjalnym sklepie z aplikacjami. Nie oznacza to jednak, że instalacja NewPipe jest niemożliwa. Wystarczy posłużyć się zasobami internetu. Po wgraniu tego opensource'owego oprogramowania otrzymamy dostęp do znacznie łatwiejszego korzystania z serwisów YouTube, Soundcloud i nie tylko.

O co chodzi z NewPipe? Program nie wymaga od nas logowania do żadnego konta Google i umożliwia odtwarzanie filmów na YouTube bez żadnych reklam. To nie jedyna zaleta, ponieważ NewPipe pozwala na proste pobieranie plików z wyżej wymienionych serwisów.

Zainstaluj YouTube Vanced

YouTube Vanced było tak dobre, że Google uznało apkę za nielegalną. Dziś nie znajdziecie jej w oficjalnym kanale dystrybucji na Google Play, choć da się ten program pobrać i zainstalować z innego źródła. Jego działanie przypomina trochę apkę do blokady reklam lub imitację konta YouTube Premium.

Dzięki tej aplikacji zostaną zablokowane wszystkie reklamy wyświetlane przed i w trakcie trwania dowolnego materiału wideo. YouTube bez reklam na Androidzie, który nie wymaga konta premium? W dużym skrócie właśnie tak to działa. Znaleźć można również wersję YouTube ReVanced, która ma dokładnie identyczne zastosowanie.

Inne sposoby na oglądanie YouTube bez reklam:

LibreTube

SkyTube

uYouPlus

Ostatecznie warto zastanowić się nad płatną subskrypcją YouTube. W ten sposób będziemy mogli korzystać z serwisu bez reklam, jednak z zachowaniem czystego sumienia. Pamiętajmy, że twórcy treści zarabiają na reklamach, a my możemy ich wspierać albo oglądać promocyjne bloki, lub posiadać rzeczoną subskrypcję premium. Nie jest zbyt droga i otrzymujemy do tego streaming muzyki.