Zapewne nieraz natknęliście się na Facebooku czy YouTubie na nieprawdziwe reklamy stworzone przez oszustów. Często wykorzystywane są tam wizerunki znanych osób, co ma na celu wzbudzenie zaufania. Z podobnym problemem spotkali się Rafał Brzoska oraz Omenaa Mensah, którzy to jednak nie pozostali obojętni i sprawa skończyła się w sądzie. Batalia prowadzona jest z firmą Meta , która musi zaprzestać pewnych działań.

Już na początku sierpnia br. UODO wydał zakaz publikowania reklam z wizerunkiem Rafała Brzoski oraz Omeny Mensah na platformach należących do firmy Meta. Założyciel InPostu skierował też sprawę do sądu cywilnego, który postanowił zabezpieczyć jego powództwo. Co to oznacza dla właściciela Facebooka oraz Instagramu?