Samsung Galaxy S25 Edge blisko. Znamy ceny i specyfikację smartfona.

Samsung Galaxy S25 Edge to smartfon, którego po raz pierwszy zobaczyliśmy w styczniu na Unpacked. W odróżnieniu od pozostałych modeli z serii na to urządzenie musieliśmy poczekać dłużej. Premiera odbędzie się w maju. Ile zapłacimy i jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu?

Samsung Galaxy S25 Edge to smartfon, który ma wyróżniać się przede wszystkim cienką obudową o grubości zaledwie 5,85 mm. Mimo to urządzenie będzie całkiem mocne. Otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Zostanie on pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Ceramic 2.