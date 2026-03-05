Nothing Phone 4a i 4a Pro to nowe smartfony marki, których premiera odbyła się po fali zapowiedzi. Znamy ceny i wiemy, ile telefony kosztują w Polsce. Zobaczmy sobie, co mają do zaoferowania te urządzenia.

Polskie ceny smartfonów Nothing Phone 4a i 4a Pro

Nowe telefony debiutują w kilku konfiguracjach sprzętowych. Cennik na polski rynek przedstawia się następująco.

Nothing Phone 4a 8/128 GB - 1599 złotych

Nothing Phone 4a 12/256 GB - 1899 złotych

Nothing Phone 4a Pro 8/128 GB - 2099 złotych

Nothing Phone 4a Pro 12/256 GB - 2399 złotych

Tańszy telefon otrzymał cztery kolory obudowy - czarny, biały, różowy oraz niebieski. Urządzenie trafi do sklepów 13 marca. Model Pro ma trzy opcje - czarny, srebrny i różowy. Ten telefon będzie dostępny w przedsprzedaży od 13 marca, a w regularnej sprzedaży pojawi się 27 marca.

Smartfon Nothing Phone 4a Pro. Nothing materiały prasowe

Nowe smartfony Nothing będą konkurować o klientów m.in. z telefonami z serii Redmi Note 15 czy Oppo Reno 15, które można zakupić w podobnych cenach.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 4a i 4a Pro

Smartfon Nothing Phone 4a Pro otrzymał interfejs Glyph Matrix, który znamy z flagowca Phone 3. Znajdziemy tu także 6,83-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5 K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Uwagę przykuwa również jasność maksymalna na poziomie aż 5000 nitów.

Pod obudową znajduje się procesor Snapdragon 7 Gen 4 oraz bateria o pojemności 5080 mAh z obsługą ładowania o mocy 50 W. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny oraz teleobiektyw peryskopowy 3,5x połączono z 50-megapikselowymi sensorami. Ten drugi element obsługuje zoom cyfrowy 140x. Przednia kamerka współpracuje z 32-megapikselowym czujnikiem.

Smartfon Nothing Phone 4a. Nothing materiały prasowe

Tańszy Nothing Phone 4a bez dopisku Pro ma 6,78-calowy ekran AMOLED-owy 120 Hz o jasności do 4500 nitów i procesor Snapdragon 7S Gen 4. Aparat fotograficzny jest nieco prostszy i obsługuje maksymalnie 70-krotny zoom cyfrowy. Bateria bez zmian i nadal ma pojemność 5080 mAh.

Słuchawki Nothing Phone (a). Nothing materiały prasowe

Przy okazji Nothing zaprezentowało dziś także nowe słuchawki nauszne Headphone (a). Urządzenie zapewni nawet do pięciu dni pracy na baterii, a cena została ustalona na poziomie 699 złotych. Do wyboru są kolory czarny, biały, różowy i żółty.

