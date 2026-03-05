Smartfony Nothing Phone 4a zaprezentowane. Zobacz polskie ceny
Nothing Phone 4a i 4a Pro to dwa nowe smartfony, których premiera odbyła się na końcówce targów MWC 2026 w Barcelonie. Znamy polskie ceny telefonów oraz ich specyfikacje techniczne. W szczególności ciekawie prezentuje się Nothing Phone 4a Pro, który otrzymał m.in. interfejs Glyph Matrix.
Nothing Phone 4a i 4a Pro to nowe smartfony marki, których premiera odbyła się po fali zapowiedzi. Znamy ceny i wiemy, ile telefony kosztują w Polsce. Zobaczmy sobie, co mają do zaoferowania te urządzenia.
Polskie ceny smartfonów Nothing Phone 4a i 4a Pro
Nowe telefony debiutują w kilku konfiguracjach sprzętowych. Cennik na polski rynek przedstawia się następująco.
- Nothing Phone 4a 8/128 GB - 1599 złotych
- Nothing Phone 4a 12/256 GB - 1899 złotych
- Nothing Phone 4a Pro 8/128 GB - 2099 złotych
- Nothing Phone 4a Pro 12/256 GB - 2399 złotych
Tańszy telefon otrzymał cztery kolory obudowy - czarny, biały, różowy oraz niebieski. Urządzenie trafi do sklepów 13 marca. Model Pro ma trzy opcje - czarny, srebrny i różowy. Ten telefon będzie dostępny w przedsprzedaży od 13 marca, a w regularnej sprzedaży pojawi się 27 marca.
Nowe smartfony Nothing będą konkurować o klientów m.in. z telefonami z serii Redmi Note 15 czy Oppo Reno 15, które można zakupić w podobnych cenach.
Specyfikacja techniczna Nothing Phone 4a i 4a Pro
Smartfon Nothing Phone 4a Pro otrzymał interfejs Glyph Matrix, który znamy z flagowca Phone 3. Znajdziemy tu także 6,83-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5 K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Uwagę przykuwa również jasność maksymalna na poziomie aż 5000 nitów.
Pod obudową znajduje się procesor Snapdragon 7 Gen 4 oraz bateria o pojemności 5080 mAh z obsługą ładowania o mocy 50 W. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny oraz teleobiektyw peryskopowy 3,5x połączono z 50-megapikselowymi sensorami. Ten drugi element obsługuje zoom cyfrowy 140x. Przednia kamerka współpracuje z 32-megapikselowym czujnikiem.
Tańszy Nothing Phone 4a bez dopisku Pro ma 6,78-calowy ekran AMOLED-owy 120 Hz o jasności do 4500 nitów i procesor Snapdragon 7S Gen 4. Aparat fotograficzny jest nieco prostszy i obsługuje maksymalnie 70-krotny zoom cyfrowy. Bateria bez zmian i nadal ma pojemność 5080 mAh.
Przy okazji Nothing zaprezentowało dziś także nowe słuchawki nauszne Headphone (a). Urządzenie zapewni nawet do pięciu dni pracy na baterii, a cena została ustalona na poziomie 699 złotych. Do wyboru są kolory czarny, biały, różowy i żółty.