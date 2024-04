SpaceX idzie po rekord. Dwa starty w ciągu niespełna czterech godzin

SpaceX w rzeczywistości planowało w tym czasie zrealizować trzy misje, ale ostatnia z nich nie doszła do skutku. Była to kolejna misja ze Starlinkami, które miały zostać wystrzelone z bazy Vandenberg w Kalifornii. Niestety przeszkodą stały się złe warunki pogodowe, które doprowadziły do wstrzymania startu.

SpaceX chce ustanowić nowy rekord

W zeszłym roku SpaceX zrealizowało 96 misji (niemal połowa z ponad 200 dla całego sektora), ale w tym roku firma planuje ustanowić nowy rekord. Kilka miesięcy temu przekazano, że w 2024 r. mają odbyć się co najmniej 144 starty rakiet. Jak to wygląda do tej pory?

Na razie dysponujemy informacjami za pierwszy kwartał 2024 r. SpaceX w trzy miesiące zrealizowało 32 misje. Niemal we wszystkich wykorzystano rakiety Falcon 9. Ponadto odbyła się jedna próba Starshipa, który na razie znajduje się na etapie rozwoju.

Jeśli firmie uda się utrzymać przez cały rok przybliżone tempo, to cel w postaci 144 startów jest jak najbardziej w zasięgu ręki. Własną cegiełkę do całości dołoży także wspomniany Starship, który w tym roku ma polecieć więcej razy w porównaniu do 2023 r.

Firma chce przyspieszyć prace nad rakietą Starship

W 2023 r. Starship odbył tylko dwie próby orbitalne. W tym roku poleciał jeden raz, ale SpaceX już szykuje się do kolejnego startu największej rakiety, który ma odbyć się w maju. Niedawno przeprowadzono testy konstrukcji i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zostanie ona wystrzelona za kilka tygodni.

Zdjęcie Starship to największa rakieta świata, którą buduje SpaceX. / SpaceX / materiały prasowe

Elon Musk niedawno przekazał, że SpaceX chce przyspieszyć prace związane ze Starshipem. To oznacza, że w 2024 r. zobaczymy co najmniej kilka startów tej rakiety. Z pewnością będą one bardzo widowiskowe.