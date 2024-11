Drugi stopień Starshipa, który nazywany jest po prostu statkiem, ma około 50 metrów wysokości. Wraz z boosterem Super Heavy, na którym zostanie wkrótce osadzony, cała konstrukcja jest wysoka na ponad 120 metrów! To prawdziwy kolos, który zaoferuje znacznie większe możliwości z zakresu wynoszenia ładunków w kosmos niż obecnie.



Szósty lot Starshipa podobny do poprzedniej misji

Tym razem SpaceX nie szykuje przełomowego widowiska, które mogliśmy oglądać przy okazji piątego lotu orbitalnego. Wtedy po raz pierwszy w historii udało się złapać ogromnym ramieniem przymocowanym do wieży booster Super Heavy. Był to ogromny przełom w trakcie prac nad tym projektem.

Spodziewajmy się, że poniedziałkowy lot Starshipa odbędzie się w podobny sposób. SpaceX zapewne znowu spróbuje odzyskać pierwszy stopień rakiety. W przypadku statku tak jednak nie będzie. Pod koniec wpadnie on do Oceanu Indyjskiego. Wiemy, że firma chce zacząć odzyskiwać ten element konstrukcji od przyszłego roku.

W okolicy marca ma również odbyć się pierwsza próba tankowania Starshipa na orbicie. Będzie to bardzo trudna misja, która wymaga wystrzelenia dwóch drugich stopni. Jeden z nich będzie cysterną, z której paliwo zostanie przetransportowane do statku. To z czasem pozwoli na realizowanie misji na większe odległości - na Księżyc, a potem na Marsa.

Szósty lot rakiety Starship może nie zapowiada się przełomowo, ale każda taka próba pozwala SpaceX na udoskonalanie konstrukcji, co przybliża ją do wprowadzenia do komercyjnego użytku.

***

