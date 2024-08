Starliner ma oddzielić się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 6 września (u nas będzie godz. 00:04, 7 września). Następnie statek zostanie skierowany w kierunku Ziemi.

Do lądowania Starlinera dojdzie po kilku godzinach od odłączenia. Na miejsce wybrano port kosmiczny White Sands Space Harbor w Nowym Meksyku. Po godzinie 6:00 czasu w Polsce kapsuła opadnie. Potem plan zakłada jej przewiezienie do fabryki Boeinga w Kennedy Space Center NASA na Florydzie.

Kapsuła Starliner okazała się wadliwa

Starliner poleciał na ISS na początku czerwca, gdzie miał spędzić tylko kilka dni. Kapsuła Boeinga okazała się wadliwa i doszło do wycieku helu. Uszkodzeniu uległo pięć z 28 silniczków. Mimo to załoga doleciała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie pozostanie co najmniej do lutego 2025 r.

NASA twierdziła, że kapsuła nie powinna być zadokowana dłużej niż 45 dni. Tymczasem jest połączona z Międzynarodową Stacją Kosmiczną już blisko dwa razy dłużej. Czas więc sprowadzić ją na Ziemię.

Załogą pierwszego lotu Starlinera są Barry "Butch Wilmore oraz Sunity "Suni" Williams, którzy zostaną sprowadzeni na Ziemię dopiero za kilka miesięcy. W tym celu NASA wykorzysta kapsułę załogową Dragon firmy SpaceX.