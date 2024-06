Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, które SpaceX ogłosiło kilka dni temu, to okienko startowe rozpocznie się o godzinie 14:00 naszego czasu. Wiemy, że potrwa dwie godziny.



SpaceX wiąże z misją duże nadzieje

Starship to oczko w głowie Elona Muska, gdyż rakieta ma w przyszłości umożliwić przeprowadzanie misji załogowych na Marsa. Ponadto NASA zdecydowała się powierzyć SpaceX zadanie związane z dostarczeniem księżycowego lądownika dla misji Artemis. Ma być nim drugi stopień, który nazywany jest po prostu "Ship" (statek).

Problem jednak w tym, że rakieta ciągle nie jest gotowa, a NASA chce wylądować z ludźmi na Księżycu już w 2026 r. Czas nagli, a przed SpaceX jeszcze całe mnóstwo testów, które musi przejść Starship. W tym trudne tankowanie statku na orbicie, co dopiero umożliwi dalszą podróż w kosmos.

Elon Musk wcześniej w tym roku powiedział, że SpaceX ma przyspieszyć prace nad Starshipem, ale na drodze do celu stoi m.in. biurokracja. W tym Federalna Administracja Lotnictwa, która musi wydawać zgody na starty ogromnej rakiety. W tym roku firma będzie chciała już odzyskać pierwszy stopień Super Heavy, który ma być łapany w trakcie opadania ogromnym ramieniem zamontowanym na wieży. Natomiast w przyszłym roku odbędą się próby związane z lądowaniem drugiego stopnia.

Gdzie oglądać start rakiety SpaceX?

Oczywiście dzisiejszy start rakiety Starship, jak i poprzednie loty, będą transmitowane na żywo. Trzeba przyznać, że są to bardzo widowiskowe misje. SpaceX na pół godziny przed uruchomieniem okienka startowego udostępni relację w postaci webcastu. Będzie on dostępny do obejrzenia na kanale firmy w platformie X.com.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to transmisja rozpocznie się o godzinie 13:30 naszego czasu. Misja będzie relacjonowana do samego końca, a więc do chwili, aż oba stopnie wrócą na Ziemię (w najlepszym wypadku wpadną do oceanu) lub też momentu, aż będzie z nimi kontakt.

Starship to ogromna rakieta i będzie jeszcze większa

SpaceX pracuje nad tą konstrukcją od kilku lat. Wcześniej rozwijano ją pod nazwą BFR, a potem zmieniono nazwę na Starshipa. Oba połączone stopnie mają ponad 120 m wysokości, z czego większość (ponad 70 m) przypada na booster Super Heavy.

Zdjęcie Starship w trakcie startu. Misje SpaceX są bardzo widowiskowe. / SpaceX / materiały prasowe

Pierwszy stopień Super Heavy ma aż 33 silniki Raptor, co umożliwia wyniesienie tak ogromnej konstrukcji wraz z ładunkiem w kosmos. Natomiast druga część (statek) ma sześć silników, z czego trzy są próżniowe. Docelowo oba człony mają być odzyskiwalne, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów misji kosmicznych.

Finalnie Starship będzie jeszcze większy. Z informacji przekazanych kilka tygodni przez Elona Muska wynika, że cała konstrukcja ma mieć około 150 m wysokości i będzie zdolna do wynoszenia na niską orbitę okołoziemską ładunków o masie aż 200 t. W przypadku użytkowanego obecnie Falcona Heavy jest to około 63 t.

Rakieta ma zabrać ludzi na Marsa

Elon Musk wierzy, że Starship, a w zasadzie cała flota tych rakiet, pozwoli na skolonizowanie Marsa. Najpierw w planach są misje towarowe. Z czasem na Czerwoną Planetę mieliby polecieć pierwsi ludzie.

Oczywiście koszt takiego przedsięwzięcia jest niewyobrażalnie wielki i nie wiadomo, kto miałby to sfinalizować. Poza tym jest to jeszcze odległa przyszłość. Najpierw prace nad rakietą muszą dobiec końca, a to pewnie jeszcze trochę potrwa. Co nie zmienia faktu, że dzisiejszy start w jakimś stopniu przybliży SpaceX do osiągnięcia celu.