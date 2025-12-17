OnePlus Watch Lite to nowy zegarek w portfolio urządzeń naręcznych marki. Tym razem producent proponuje coś z nieco niższej półki cenowej. Czym nowe urządzenie różni się od nieco droższego Watcha 3 w wersji 43 mm, który miałem okazję testować kilka miesięcy temu? Sprawdźmy!

Zawartość opakowania z zegarkiem OnePlus Watch Lite

Smartwatch OnePlus Watch Lite dostarczany jest w papierowym opakowaniu i skoro jest to tańsze urządzenie, to od razu zapala się lampka związana z pytaniem: czego tu może brakować? Na szczęście zawartość jest standardowa i producent nie zrezygnował z żadnego kluczowego elementu.

W pudełku z OnePlus Watch Lite znajduje się przewód z USB z ładowarką. Poza tym w opakowaniu jest pasek w jednym rozmiarze i trochę papierologii. Zestaw jest więc standardowy.

Zawartość opakowania z OnePlus Watch Lite. Dawid Długosz INTERIA.PL

Smartwatch, który otrzymałem do testów, jest w kolorze czarnym. W sprzedaży pojawi się także drugi wariant ze srebrną obudową oraz jasnym paskiem. Urządzenie na pierwszy rzut oka sprawia dobre wrażenie. Dołączony pasek jest wykonany z tworzywa sztucznego, a samo urządzenie ma ramkę ze stali nierdzewnej.

OnePlus Watch Lite jest cieńszy od Watcha 3 43 mm. Dawid Długosz INTERIA.PL

Nowy smartwatch ma jasny ekran i ciekawy dizajn, który jest bardzo zbliżony do Watcha 3 43 mm, choć są pewne różnice. Nowy zegarek jest przede wszystkim cieńszy (8,9 mm grubości) oraz nieco większy i ma nieco inaczej zaprojektowany przycisk na bocznej ramce. Pasek jest nieco szerszy i pojawiają się inne drobne różnice.

OnePlus Watch Lite współpracuje z iPhone'em

Na co dzień korzystam z iPhone'a i podłączenie do niego zegarka z Wear OS nie jest wcale takie proste. Wiele nowych urządzeń z platformą Google nie zapewnia kompatybilności z iOS i dotyczy to również poprzednich zegarków OnePlusa. Jak sytuacja wygląda w przypadku najnowszego Watcha Lite?

OnePlus Watch Lite to smartwatch, który współpracuje nie tylko z Androidem, ale też iPhone'ami. Dawid Długosz INTERIA.PL

I tutaj pojawia się niespodzianka. OnePlus Watch Lite można połączyć z iPhone'em. To duża zmiana, która mnie osobiście z pewnością cieszy. Do połączenia wymagana jest aplikacja OHealth. Jak to możliwe? Tym razem nie jest to gadżet pracujący pod kontrolą Wear OS. Producent postawił na inne oprogramowanie i jest to autorskie OxygenOS Watch 7.1 oparte na RTOS.

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że zegarek OnePlusa nie daje użytkownikom iPhone'ów tak głębokiej integracji z zegarkiem co Apple Watche. Jadnak dane związane z aktywnością trafiają do aplikacji Zdrowie z iOS, przychodzą różne powiadomienia, a więc jest to jakaś alternatywa.

Jasny ekran i długi czas pracy na baterii

Nowy zegarek ma duży wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 1,46 cala, który jest ponadto bardzo jasny. W trybie sportowym jest w stanie osiągać jasność na poziomie nawet 3000 nitów. Standardowo jest to maksymalnie 1500 nitów. To sprawia, że z urządzenia można korzystać nawet w pełnym nasłonecznieniu. Nie zabrakło także wsparcia dla funkcji AoD i ekran reaguje na dotyk, gdy jest mokry.

OnePlus Watch Lite to smartwatch, który według deklaracji marki ma zapewnić długi czas pracy. Producent deklaruje na jednym naładowaniu baterii nawet 10 dni pracy. Jest to coś, co zegarki z Wear OS nie są w stanie osiągnąć. Urządzenia używam od niespełna dwóch tygodni i rzeczywiście pod tym względem jest nieźle, choć tak dobrego wyniku nie uzyskałem. Bateria ma pojemność 339 mAh (typowo).

OnePlus Watch Lite ładuje się od 0 do 100 proc. w około 1,5 godziny. Dawid Długosz INTERIA.PL

Do tej pory zegarek ładowałem tylko dwa razy i smartwatch rozładował się po niespełna sześciu dniach typowego użytkowania. Natomiast podczas korzystania z AoD czas ten spadł do 3,5 dnia. W zależności od trybu i wykorzystywanych funkcji czas ten będzie się różnił. Więcej mógłbym powiedzieć, gdybym urządzenie miał przez dłuższy czas, bo w ciągu kilkunastu dni nie byłem w stanie sprawdzić wszystkich trybów i ich wpływu na baterię. Jedno jest jednak pewne. Pod tym względem czasy są dużo lepsze w porównaniu do Watcha 3 43 mm, który rozładowywał się po nieco dwóch dniach pracy. Natomiast w trakcie intensywniejszego użytkowania już po 1,5 doby.

Dołączona do zegarka ładowarka nie wspiera szybkiego ładowania. Producent zdecydował się na standardową moc 5 W. To przekłada się na dłuższy proces ładowania w porównaniu do Watcha 3. Pełne naładowanie trwa tu około 1,5 godziny.

OnePlus Watch Lite ma różne funkcje monitorujące zdrowie i aktywność

Smartwatch OnePlus Watch Lite, choć jest tańszy od zegarków producenta z platformą Wear OS, tak zawiera całkiem dużo funkcji i marka nie zdecydowała się na duże cięcia. Urządzenie mierzy puls, poziom natlenienia krwi (SpO2) czy monitoruje sen (również fazę REM), ale są to standardowe opcje dostępne w urządzeniach naręcznych nawet za kilkaset złotych.

OnePlus Watch Lite oferuje różne funkcje z zakresu monitorowania zdrowia i aktywności użytkownika. Dawid Długosz INTERIA.PL

Na uwagę z pewnością zasługują takie funkcje, jak pomiar temperatury nadgarstka czy określenie stanu układu naczyniowego. To drugie narzędzie pozwala przeprowadzić proste badanie z wykorzystaniem elektrody na bocznej ramce (która wygląda jak płaski przycisk, ale nim nie jest). Trwa to tylko chwilę i potem można zapoznać się z wynikami.

Funkcja 60-sekundowa kontrola pozwala uzyskać informacje o zdrowiu. Dawid Długosz INTERIA.PL

Oczywiście nie zabrakło obsługi popularnych trybów sportowych. Można również korzystać z niestandardowych treningów. Warto też wspomnieć o narzędziu 60-sekundowa kontrola, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji o zdrowiu na podstawie 12 wskaźników. Warto jednak mieć na uwadze, że funkcja ECG w momencie premiery zegarka nie jest dostępna.

Zegarek ma także użyteczne dodatki

Oczywiście producent nie zapomniał o innych funkcjach, które nie są związane z monitorowaniem zdrowia czy aktywności. Wśród dodatków warto wspomnieć o module NFC, który to jednak w połączeniu z iPhone'em nie pozwoli na płacenie zegarkiem z użyciem Apple Pay. Następnie mamy opcję Znajdź telefon pozwalającą uruchomić alarm na sparowanym telefonie czy możliwość prowadzenia rozmów głosowych.

OnePlus Watch Lite pozwala monitorować temperaturę nadgarstka. Dawid Długosz INTERIA.PL

OnePlus Watch Lite pozwoli też na sterowanie muzyką, ma trójkolorową latarkę czy lepszy GPS z obsługą dwóch częstotliwości. W ten sposób urządzenie zapewnia dokładniejsze informacje z zakresu lokalizowania.

Czy warto kupić OnePlus Watch Lite?

OnePlus Watch Lite to zegarek, który z pewnością można polecić osobom szukającym funkcjonalnego smartwatcha za mniej niż około tysiąc złotych. Urządzenie nie pracuje pod kontrolą Wear OS, co dla pewnych użytkowników może być minusem (z powodu braku głębokiej integracji z usługami i aplikacjami Google), ale z drugiej strony dzięki temu zegarek da się połączyć z iPhone'ami.

Plusem z pewnością jest dłuższy czas pracy w porównaniu do urządzeń z Wear OS czy Apple Watchy. Ciekawe są także dodatkowe funkcje, jak chociażby wspomniane określanie stanu układu naczyniowego czy 60-sekundowa kontrola zdrowia. Sprzedaż urządzenia w Polsce rozpocznie się w styczniu.

