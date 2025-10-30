Na polskich torach wkrótce rozgoszczą się czescy przewoźnicy kolejowi. Wśród nich są firmy Leo Express oraz RegioJet. Ta pierwsza z okazji ekspansji przygotowała konkurs. Spółka czeka na propozycje nazwy pociągu, który wkrótce będzie kursować na jednej z rodzimych tras.

Nazwij pociąg Leo Express relacji Warszawa - Kraków i wygraj nagrody

Pociąg Leo Express w Polsce wkrótce będzie jeździć na trasie Warszawa - Kraków. To właśnie dla niego firma szuka nazwy, którą może wskazać każdy. Pomysły mogą być zgłaszane za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie internetowej przewoźnika, ale należy się z tym pospieszyć. Czas jest jedynie do 31 października.

W konkursie na nową nazwę pociągów Leo Express w Polsce może wziąć udział każdy. Masz pomysł, który oddaje ducha podróży, piękno Polski, albo po prostu jest zabawny i oryginalny? Podziel się nim z nami! Autor najlepszego pomysłu otrzyma kredyty na podróże o wartości 2000 złotych i przede wszystkim satysfakcję z tego, że jego propozycja stanie się nazwą pociągu kursującego na trasie Warszawa – Kraków – Praga

Zwycięzca nazwy może liczyć na atrakcyjną nagrodę. Będzie to nie tylko duma z nazwania pociągu przewoźnika, ale także kredyty na podróże o wartości 2 tys. złotych, które będzie można wymienić na przejazdy.

Pociągi Leo Express pojadą na nowej trasie w Polsce od marca

Obecnie pociągi Leo Express obsługują trasę z Pragi do Krakowa, ale już za kilka miesięcy składy pojadą do Warszawy. Ma to nastąpić 1 marca 2026 r. Przy okazji zostanie wzmocnione dotychczasowe połączenie o dwa dodatkowe pociągi.

Trasa Warszawa - Kraków - Praga będzie obsługiwana przez pociągi Stadler Flirt. Są to niskopodłogowe składy, które oferują dla pasażerów różne udogodnienia. Wśród nich jest internet bezprzewodowy 5G, klimatyzacja czy bezpłatny poczęstunek dla klientów wybierających wyższe klasy podroży.

W pociągach są cztery klasy. Podstawową jest Economy. Następnie mamy Economy Plus i Business, gdzie jest więcej miejsca na nogi oraz poczęstunek w cenie biletu. Najwyższą jest Premium, gdzie znajdują się m.in. regulowane fotele.

