Barbie i sztuczna inteligencja. Mattel nawiązało współpracę z OpenAI.

Barbie to popularne lalki, których z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Firma Mattel, która jest ich producentem, postanowiła pójść z duchem czasu i sięgnąć po nowe rozwiązania mające na celu zmienić projektowanie kultowych zabawek. Ogromną rolę odegra tutaj sztuczna inteligencja OpenAI .

Wiemy, że pierwsze owoce tej współpracy poznamy jeszcze w tym roku . W ciągu najbliższych miesięcy Mattel planuje wprowadzić do oferty pierwszy produkt , który powstał dzięki partnerstwu z OpenAI. Czy będzie to nowa lalka Barbie? Tego na razie nie wiadomo, bo projekt owiany jest tajemnicą.

Wiemy, że partnerstwo Mattel z OpenAI nie będzie dotyczyło wyłącznie produktów dla klientów. Producent lalek Barbie chce zintegrować narzędzia AI, w tym ChatGPT Enterprise, ze swoimi wewnętrznymi operacjami biznesowymi. Marka wierzy, że pozwoli to na m.in. zwiększenie kreatywności czy pomysłowości w trakcie tworzenia nowych zabawek. Liczy również na szybsze oraz inteligentniejsze cykle produktów.

Oczywiście pojawiają się pewne obawy o prywatność czy bezpieczeństwo. Mattel zapewnia, że położy na te aspekty duży nacisk i to sprawi, że nie będzie powodów do niepokoju. Zwłaszcza że produkty skierowane są do młodszych odbiorców.