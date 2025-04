Jak sztuczna inteligencja pomaga w nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu rozmów? Ułatwiają to modele językowe (LLM) , które - trenowane na ogromnych ilościach danych - mogą pomagać porozumieć się rozmaitym osobom w zróżnicowanych sytuacjach, np. pełniąc rolę asystenta czy tłumacza.

Dzięki zaawansowanym algorytmom i możliwościom uczenia maszynowego SI wspiera ludzi w nawiązywaniu kontaktów, przełamywaniu barier językowych i kulturowych, a także w prowadzeniu rozmów, zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych. A co, jakby pójść o krok dalej, i pozwolić w ten sposób ludziom zrozumieć język innych istot?

Wydaje się, że takie pytanie zadali sobie ludzie stojący za projektem DolphinGemma, który może pomóc rozszyfrować komunikację delfinów, a być może nawet się z nimi porozumieć. Ten duży model językowy został opracowany przez Google we współpracy z Georgia Tech i danymi z Wild Dolphin Project (WDP) i może okazać się prawdziwie rewolucyjnym narzędziem.

- DolphinGemma to model sztucznej inteligencji, który został wyszkolony w celu uczenia się struktury wokalizacji delfinów i generowania nowych sekwencji dźwięków, przypominających te wydawane przez te wyjątkowe morskie stworzenia - podaje Google Polska na platformie X.

Od lat ludzie z fascynacją badają sposób, w jaki delfiny się porozumiewają. Te niezwykle inteligentne stworzenia wykorzystują bogaty repertuar dźwięków - gwizdów, kliknięć i innych sygnałów akustycznych - do przekazywania informacji . Naukowcy wskazują na złożoność ich "języka", który nie tylko pozwala na identyfikację poszczególnych osobników, ale także na koordynację działań w grupie, ostrzeganie przed niebezpieczeństwem czy wyrażanie emocji.

Coraz więcej dowodów sugeruje, że delfiny prowadzą między sobą rozbudowane dialogi , co czyni ich sposób komunikacji jednym z najbardziej skomplikowanych w świecie zwierząt. SI od Google trenowane na ogromie danych od WDP może pomóc odkodować te komunikaty.

- Ten opracowany przez Google model AI wykorzystuje określone technologie audio Google : tokenizer SoundStream skutecznie reprezentuje dźwięki delfinów, które są następnie przetwarzane przez architekturę modelu dostosowaną do złożonych sekwencji. Ten model jest optymalnie dostosowany do działania bezpośrednio na telefonach Pixel, których WDP używa w terenie - podaje Google.

Latem Google planuje udostępnić otwarty model społeczności badawczej. Twórcy DolphinGemma przewidują bowiem, że mimo trenowania AI na dźwiękach delfinków plamistych, powinien sprawdzić się on także w przypadku badania innych gatunków , np. butlonosów zwyczajnych czy delfinków długoszczękich.

- Udostępniając narzędzia takie jak DolphinGemma, mamy nadzieję zapewnić naukowcom na całym świecie narzędzia do eksploracji własnych zbiorów danych akustycznych, przyspieszyć poszukiwania wzorców i wspólnie pogłębić naszą wiedzę na temat tych inteligentnych ssaków morskich - podaje Google. - Droga do zrozumienia komunikacji delfinów jest długa, ale połączenie oddanych badań terenowych WDP, wiedzy inżynieryjnej Georgia Tech i mocy technologii Google otwiera ekscytujące nowe możliwości. Nie tylko słuchamy. Zaczynamy rozumieć wzorce dźwięków, torując drogę do przyszłości, w której przepaść między komunikacją człowieka i delfina może się nieco zmniejszyć.