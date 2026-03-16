Rafał Brzoska zapowiedział: "To będzie prawdziwa rewolucja"

Założyciel firmy InPost i twórca jego potęgi opublikował wczoraj na Facebooku tajemniczy wpis. Udostępnił on krótką rolkę i opatrzył ją opisem. Choć forma jest wyjątkowo oszczędna, to Rafał Brzoska nie szczędzi mocnych słów. Na wideo pojawia się animowany, stylizowany tekst: "Mamy nosa do technologii. Oswajamy AI. 4000". Miliarder dodał lakoniczny opis, w którym zapowiada ujawnienie wszystkiego jutro (czyli dzisiaj - 16 marca) o godzinie 19:30. "Jak myślicie co się wydarzy…? Wiem jedno- to będzie PRAWDZIWA REWOLUCJA… [pisownia oryginalna]" - napisał na swoim profilu, dodając parę emoji. Czego zatem powinniśmy się spodziewać?

Prezes InPostu wykorzystuje strategię budowania napięcia, podgrzewając atmosferę przy jednoczesnym zachowaniu dyskrecji. Kluczowe są jednak dwie litery: AI. Nie ma wątpliwości, że Brzoska zamierza wprowadzić jakąś innowację opartą na sztucznej inteligencji. Póki co wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania, wliczając w to nazwę przedsięwzięcia, potencjalnych partnerów biznesowych czy tym bardziej sektor, w którym projekt będzie operował.

Największą zagadkę stanowi jednak pojawiająca się na końcu nagraniu liczba 4000. Można jedynie zgadywać, czego ona dotyczy - na przykład współpracujących z projektem przedsiębiorstw. Od razu można wykluczyć liczbę paczkomatów InPost w Polsce - jest ich już ponad 25 tysięcy. Z kolei frazeologizm "mieć nosa", który sugeruje dobre wyczucie trendów, może być grą słów, która nabierze sensu, gdy poznamy już szczegóły, choć może być to mylny trop. Hasło jest po prostu nośne.

Co szykuje prezes InPostu? W tle technologia AI

Zdaniem części ekspertów nowa inicjatywa Rafała Brzoski może odchodzić od klasycznie rozumianej logistyki. Choć nadal pełni on funkcję prezesa InPostu, to warto przypomnieć, że w lutym 2026 doszło do przełomowego porozumienia w sprawie przejęcia firmy przez potężne konsorcjum z udziałem FedEx oraz funduszu Advent. Ta transakcja, opiewająca na astronomiczną kwotę 7,8 miliarda euro, otwiera przed biznesmenem zupełnie nowe możliwości operacyjne. Obserwując jego ostatnie działania, można dostrzec wyraźny zwrot w kierunku zaawansowanych algorytmów i projektów medialnych.

Chodzi m.in. o działania firmy inwestycyjnej RIO Family Office, należącej do Rafała Brzoski oraz jego żony Omeny Mensah. Spółka ta odegrała kluczową rolę w rundzie finansowania Demoboost - startupu specjalizującego się w wykorzystywaniu AI do optymalizacji procesów sprzedażowych w sektorze B2B. Wcześniej przedsiębiorca angażował się też w inicjatywy takie jak "This Is It" czy "This Is World", realizowane wspólnie z Maciejem Kaweckim.

Możliwe zatem, że dzisiejsza zapowiedź może być powiązana właśnie z tymi obszarami. Ale nie musi. Eksperci upatrują tu również szansy na nowe otwarcie w handlu elektronicznym. Ten wątek wydaje się szczególnie interesujący w obliczu trwającego sporu z Allegro, dotyczącego mechanizmów wyboru formy dostawy. Tak czy inaczej zagadka zostanie rozwiązana już o godzinie 19:30. Warto zajrzeć wtedy na profile Brzoski i InPostu w mediach społecznościowych.

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press