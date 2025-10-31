Sztuczna inteligencja rozgaszcza się na dobre w przeglądarkach internetowych, czego dobrym przykładem jest niedawna premiera ChatGPT Atlas firmy OpenAI. Teraz dowiadujemy się, że asystent AI wkrótce zagości także w jednej z najpopularniejszych platform zakupowych w Polsce, czyli Allegro. Na co mogą liczyć klienci?

Asystent AI w Allegro ułatwi wyszukiwanie ofert

Zacznijmy od tego, dla kogo będzie sztuczna inteligencja od Allegro? Nie będą to sprzedawcy, a konsumenci, czyli osoby dokonujące zakupów w popularnej platformie. Asystent AI ma ułatwić wyszukiwanie najlepszych ofert wśród gąszczu produktów oraz usług.

Dokładne szczegóły nie są na razie znane, ale Allegro wysłało komunikat w tej sprawie, który cytowany jest m.in. przez Wirtualnemedia.pl.

Na początku listopada mają rozpocząć się testy asystenta AI na Allegro. Na początek zostanie on udostępniony wybranej, wąskiej grupie kupujących. Asystent będzie wspierał allegrowiczów w procesie wyszukiwania na platformie

Wiadomo, że asystent AI w pierwszej fazie testów trafi tylko do wybranych kupujących i wspomoże proces wyszukiwania w ofertach na podstawie zapytań kontekstowych. Sztuczna inteligencja nie uzyska dostępu do danych użytkowników.

Kiedy asystent AI od Allegro dla wszystkich użytkowników?

Odpowiedzi na to pytanie na razie nie ma. Program pilotażowy pozwoli zapewne na "wytrenowanie" asystenta AI przygotowanego przez Allegro. Na podstawie testów firma później zadecyduje o ostatecznej formie agenta, który zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników. Z pewnością jednak nie nastąpi to szybciej, jak w przyszłym roku.

Warto dodać, że sztuczną inteligencją mocno interesuje się także InPost. Firma Rafała Brzoski planuje w przyszłym roku rzucić rękawicę Allegro i wystartować z własną platformą e-commerce, gdzie dużą rolę również mają odgrywać algorytmy AI. Dedykowana aplikacja ma ułatwiać dokonywanie zakupów i wybór najlepszych sklepów, a zamówione towary będą następnie trafiać do Paczkomatów.

