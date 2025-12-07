Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, zwykle myślimy o automatyzacji, skracaniu czasu pracy czy zastępowaniu ludzi w żmudnych zadaniach. Nawet w przestrzeni medialnej najczęściej o AI mówi się w kontekście utraty pracy, zanikaniu niektórych zawodów.

Nowe badanie na Swansea University podważa schemat postrzegania sztucznej inteligencji

Naukowcy pokazali, że AI potrafi działać jak partner, który nie tylko podsuwa pomysły, ale wręcz wyciąga z nas więcej inwencji, niż byśmy się spodziewali. W ogromnym eksperymencie ponad 800 osób projektowało wirtualne samochody, korzystając z systemu generującego całe galerie propozycji. Nie tylko dopracowanych, ale też dziwnych, ryzykownych, a nawet celowo, jak to ujęli, niedoskonałych.

Zastosowany system działał inaczej niż większość narzędzi, które ulepszają projekt. Wykorzystano technikę MAP-Elites, tworząc wizualne galerie bardzo różnorodnych projektów. Badacze zauważyli, że to właśnie szeroka paleta sugestii najbardziej pobudzała projektantów.

- Ludzie często myślą o AI jako czymś, co przyspiesza zadania lub poprawia efektywność, ale nasze wyniki sugerują coś znacznie ciekawszego. Kiedy ludziom pokazywano propozycje projektów wygenerowane przez AI, spędzali więcej czasu nad zadaniem, tworzyli lepsze projekty i czuli się bardziej zaangażowani. Nie chodziło tylko o efektywność. Chodziło o kreatywność i współpracę - mówi wprost Dr Sean Walton.

Badacze zauważyli nawet, że obecność niedoskonałych, niedokończonych projektów działała jak impuls do eksperymentowania, bo pozwalała przełamać pierwsze założenia i wyjść poza utarte schematy.

Jak mierzyć kreatywność człowieka i maszyny?

Najciekawsza konkluzja dotyczy jednak tego, jak oceniamy systemy projektowe oparte na AI. Zespół ze Swansea zwraca uwagę, że popularne dziś metody oceny narzędzi do projektowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jak liczba kliknięć czy kopiowanie sugestii są zdecydowanie zbyt wąskie. Nie opisują tego, co dzieje się w głowie użytkownika.

- Nasze badanie podkreśla znaczenie różnorodności w wynikach AI. Uczestnicy najbardziej pozytywnie reagowali na galerie, które zawierały szeroką gamę pomysłów, w tym złe! Dzięki nim wychodzili poza swoje początkowe założenia i eksplorowali szerszą przestrzeń projektową dodaje dr Walton.

Autorzy podkreślają, że im bardziej AI wchodzi w takie dziedziny jak architektura, muzyka czy projektowanie gier, tym bardziej kluczowe staje się zrozumienie dynamiki współpracy człowieka z inteligentnymi systemami.

Źródło: Uniwersytet w Swansea

Publikacja: Sean P. Walton et al, From Metrics to Meaning: Time to Rethink Evaluation in Human-AI Collaborative Design, ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (2025). DOI: 10.1145/3773292

