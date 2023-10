Co to za piosenka? Najlepsze aplikacje do rozpoznawania muzyki

Każdy z nas ma ulubione piosenki. Lubimy ich słuchać w zależności od pory dnia czy nastroju. Sporo aplikacji wyszuka nam je po tytule lub wykonawcy. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdy spodoba nam się piosenka zasłyszana przypadkiem w radio czy podczas wizyty w kawiarni. No i wtedy problem. Melodia chodzi za nami, a my nie wiemy co to za piosenka.

Do odpowiedzi na pytanie, jaki to utwór, dziś wystarczy tylko telefon i odpowiednia aplikacja. Większość z nich ma opcję: wyszukaj utwór, która szybko i sprawnie rozpozna muzykę na podstawie linii melodycznej czy słów utworu. Krótko mówiąc: po jednej nutce, po jednym słowie...

Jak działają popularne aplikacje do wyszukiwania co to za piosenka? Na podstawie rozbudowanej biblioteki multimedialnej. Dzięki odpowiedniemu algorytmowi aplikacja zainstalowana w telefonie sprawdza dokładnie bibliotekę i wskazuje utwór, który idealnie pasuje do uzyskanych informacji.



Aplikacje wyszukają piosenkę niezależnie od źródła jej odtwarzania. Oznacza to, że można wyszukiwać nazwę utworu, który stanowi nawet część filmiku udostępnionego na YouTube, TikToku czy Instagramie.

Shazam to najpopularniejsza aplikacja do wyszukiwania piosenek

Wiele osób (w tym i ja) do wyszukiwania wykonawców czy tytułów piosenek korzysta z aplikacji Shazam. Jest ona dostępna od wielu lat i ma bardzo obszerną bibliotekę, która na dodatek jest regularnie aktualizowana.

Dużą zaletą tej apki jest możliwość wyszukania utworu nawet wtedy, gdy sample są mocno zniekształcone. Zaawansowane algorytmy Shazam poradzą sobie nawet z nie do końca właściwą melodią. Nie musimy nawet odtworzyć piosenki. Wystarczy, że ją zanucimy albo zaśpiewamy fragment (może ktoś próbował?), a Shazam spróbuje dopasować melodię do konkretnego tytułu i wykonawcy.

Tym, za co użytkownicy cenią jeszcze aplikację Shazam, jest również system rankingowy. To nic innego jak najczęściej wyszukiwane utwory czy najpopularniejsze piosenki w danym okresie. Dzięki temu oprócz poszukiwanej muzyki można znaleźć szereg innych ciekawych numerów i wzbogacić swoją kolekcję w Spotify, Tidal czy Apple Music.

SoundHound, MusicID, Musixmatch, Genius - inne aplikacje do rozpoznawania muzyki

Równie popularną aplikacją do wyszukiwania utworów jest SoundHound. Skutecznie wyszukuje muzykę nie tylko po samych dźwiękach, ale również z nucenia. Co ciekawe, jeżeli SoundHound znajdzie odpowiednią piosenkę, to wyświetli nie tylko wykonawcę i tytuł, ale również tekst, teledysk czy dodatkowe informacje o wykonawcy. Ta aplikacja ma również opcję wyboru najczęściej wyszukiwanych utworów, co pozwala na poznanie zupełnie nowych, ciekawych kawałków muzycznych. Zaawansowany algorytm skupia się głównie na utworze, jaki ma wyszukać, dlatego zakłócenia czy inne dźwięki z otoczenia nie wpływają na wyniki poszukiwań.

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie, co to za muzyka, może ci też pomóc MusicID. Aplikacja ta, podobnie jak wcześniejsze, w czasie rzeczywistym podaje wszystkie informacje o utworze i artyście. Wyświetlane są również krótkie filmiki i urywki teledysku. Co ciekawe, oprogramowania uczy się na bazie wyszukiwanych utworów. Oznacza to, że co jakiś czas wyświetlać będzie w polecanych muzykę skomponowaną w podobnym stylu do tej wyszukiwanej. Ciekawym dodatkiem jest także możliwość dodawania z interfejsu użytkownika dodatkowych notatek do wybranych wyszukiwań. Dzięki temu można zapisać, gdzie po raz pierwszy usłyszało się dany utwór.

Ciekawą propozycją może być też dla was Musixmatch. Aplikacja jest sparowana z najpopularniejszymi serwisami do odtwarzania muzyki, w tym ze Spotify. Dzięki temu zweryfikowane utwory można od razu dopisać do listy odtwarzania. Musixmatch daje także możliwość dołączenia do społeczności użytkowników, dzięki czemu można korespondować z innymi i wymieniać się z nimi ulubioną muzyką.

Alternatywą dla wspomnianych już aplikacji jest Genius. Działa na podobnej zasadzie. Podczas wyszukiwania wyświetlona zostaje informacja o wykonawcy oraz tytule. Podawany jest również tekst piosenki i najważniejsze informacje o zespole. Aplikacja daje możliwość dołączenia do społeczności użytkowników. Jest niezwykle łatwa w obsłudze i wygodna w codziennym użytkowaniu.

Każda z wymienionych aplikacji dostępna jest w sklepie Google przeznaczonym dla standardowych telefonów. Użytkownicy telefonów Apple z iOS mogą znaleźć je natomiast w App Store.

OK Google. Jaka to piosenka?

Jest jeszcze jeden prosty sposób na odpowiedź na pytanie "Co to za piosenka?". Rozpoznawanie utworu w czasie rzeczywistym z pomocą asystenta Google jest dla mnie jedną z najlepszych i najszybszych metod.



Nie trzeba instalować dodatkowych aplikacji, wystarczy asystent Google na telefonie z Androidem.

Wystarczy wydać komendę "Ok Google" i wydać kolejne polecenie: "Co to za utwór?" albo "Co to za piosenka?". Podobnie jak wcześniej wspomniane aplikacje, również asystent będzie nasłuchiwał otoczenia. Możesz zanucić melodię albo podstawić mikrofon do głośnika, żeby po kilku sekundach dostać tytuł piosenki.



Drugim sposobem na skorzystanie z aplikacji Google w telefonach z Androidem jest uruchomienie aplikacji, wybranie ikony mikrofonu, a następnie opcji "Wyszukaj piosenkę".



A ty z jakiej aplikacji do rozpoznawania muzyki korzystasz na co dzień?