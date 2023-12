Olbrzymia egzoplaneta całkiem blisko nas. Prawie 100 razy większa od Ziemi

Ziemia na tle choćby takiego Jowisza wydaje się być karłem. Co jednak powiecie na egzoplanetę, która jest aż blisko 10 razy większa od gazowego olbrzyma z Układu Słonecznego? Właśnie takie rozmiary ma świat sklasyfikowany pod nazwą TOI-1736 c. Co wiemy o tej planecie?

Reklama

TOI-1736 c to olbrzymia egzoplaneta

TOI-1736 c to potężna egzoplaneta, której wielkość szacuje się na 99 razy większą od Ziemi i dziewięć razy od Jowisza. Ponadto masa została wyliczona na 2800 mas naszego świata. Planeta orbituje wokoło gwiazdy podobnej do Słońca. Jakby tego było mało, to jest w strefie mieszkalnej, a więc takiej, gdzie istnieje szansa na istnienie wody w stanie ciekłym.

Zdjęcie Wizja artystyczna układu TOI-1736 / Leandro de Almeida / materiał zewnętrzny

Jeden rok na egzoplanecie trwa 570 ziemskich dni. Znajduje się ona w odległości około o 1/3 większej w porównaniu do Ziemi od Słońca. Niestety jest to gazowy olbrzym, gdzie nie ma skalnej powierzchni. Nie jest to więc szukana Ziemia 2. Inaczej może być jednak w przypadku potencjalnych księżyców tego świata.

Egzoplaneta TOI-1736 c nie nadaje się dla ludzi, ale jeśli ma księżyce, to te mogłyby być w takiej roli idealne. Świat ten znajduje się około 290 lat świetlnych od nas, a więc stosunkowo niedaleko. Dla porównania średnica całej Drogi Mlecznej to 105,7 tys. lat świetlnych.

Jest tam gwiazda podobna do Słońca i druga planeta

O systemie TOI-1736 wiadomo jeszcze, że znajdująca się tam gwiazda jest bardzo podobna do Słońca. Jest nieco starsza, bo ma 4,9 mld lat, a jej rozmiar jest o 15 proc. większy w porównaniu do naszej. Temperatury są zbliżone. Jest to jednak układ podwójny, gdzie znajduje się jeszcze jedna mniejsza gwiazda.

Ponadto wiadomo, że gwiazdę obiega jeszcze jedna planeta. To TOI-1736 b, która jest mini-neptunem około 2,5 razy większym od Ziemi, ale znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy. To około 7 proc. jednej jednostki astronomicznej (określającej średnią odległość Ziemi od Słońca). To oznacza, że jest tam bardzo gorąco (naukowcy szacują około 800 stopni Celsjusza), a krótka orbita sprawia, że rok trwa zaledwie 7 ziemskich dni.