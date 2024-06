Opuścił Układ Słoneczny, ale zaczął działać. Voyager 1 znów nadaje

Udało się tego dokonać pomimo leciwego wieku sondy. Statek przebywa w kosmosie od blisko 47 lat i fakt, że nadal działa, jest ogromnym sukcesem. Dodajmy, że ciągle wysyła dane naukowe z przestrzeni, gdzie wcześniej nie doleciała żadna inna maszyna stworzona przez człowieka. Dla naukowców są to bardzo cenne informacje i kolejna szansa na ich pozyskanie prędko może się nie powtórzyć.

Voyager 1 miliardy kilometrów od Ziemi

Samo stwierdzenie, że Voyager 1 jest poza granicami Układu Słonecznego, może wiele nie mówić. Spróbujmy zobrazować te odległości. Obecnie statek dzieli od Ziemi około 24 mld km. Dla porównania średnia odległość naszej planety od Słońca to niespełna 150 mln km i jest to tak zwana jedna jednostka astronomiczna. Dystans Ziemia - Księżyc to 0,0026 AU.

Szybki rachunek i okazuje się, że Voyager 1 jest obecnie aż prawie 163 razy dalej od Ziemi niż Słońce. Robi wrażenie, prawda? Głównym zadaniem statku miało być zbadanie Jowisza i Saturna, gdzie udało się dolecieć jeszcze przed końcem 1980 r. Natomiast w przypadku jego brata głównymi celami był odleglejsze planety Układu Słonecznego - Uran oraz Neptun. W rzeczywistości obie sondy kosmiczne mają na swoich kontach znacznie więcej sukcesów.

