W tym tygodniu (11-12 czerwca 2025) odbyły się największe targi cyberbezpieczeństwa w tym regionie Europy. Wydarzenie zgromadziło ponad 2000 uczestników oraz ponad setkę prelegentów, partnerów i wystawców. Była to już 20. edycja targów. To jubileuszowe wydarzenie było ważne z wielu względów, w tym również z tego, że miało miejsce w trakcie drugiej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (1 stycznia - 30 czerwca 2025). Polska mocno się ostatnio cyfryzuje oraz rozwija swoją ochronę cyberprzestrzeni, stając się coraz bardziej odporna na wewnętrzne i zewnętrzne ataki, lecz ten wyścig zbrojeń nigdy się nie kończy, dlatego zagadnienia omawiane na konferencji miały duże znaczenie.

CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 oferowało nie tylko wykłady, warsztaty, stoiska wystawiennicze i panele dyskusyjne, ale również szansę na networking dla wielu przedsiębiorstw oraz możliwość spotkania czołowych ekspertów, w tym m.in. z Komisji Europejskiej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni czy też czołowych firm technologicznych. Uczestnicy mogli również poznać najnowocześniejsze rozwiązania chroniące, produkty i usługi z domeny cybersecurity.

"CYBERSEC 2025 to coś więcej niż konferencja - to miejsce, gdzie spotykają się wizje i technologie, aby wspólnie budować bezpieczniejszą przyszłość. Naszym celem jest nie tylko analiza zagrożeń, ale przede wszystkim wyznaczanie kierunków rozwoju i wspieranie przedsiębiorstw w adaptacji do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń" - skomentowała wcześniej Marietta Gieroń, Przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC, Prezes Instytutu Kościuszki.

Jakie tematy były poruszane na CYBERSEC EXPO & FORUM 2025?

O czym była mowa na konferencji? Biorąc pod uwagę szerokie grono prelegentów CYBERSEC EXPO & FORUM 2025, liczba zagadnień była ogromna, jednakże wszystkie związane były z bezpieczeństwem cyfrowym.

Wykłady i panele pierwszego dnia były więc poświęcone m.in. takim tematom, jak wsparcie rozwoju technologii i kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa w Europie, wybór właściwego modelu cyberbezpieczeństwa, integracja obronna w Europie, wyzwania technologiczne i geopolityczne Europy, ukryte zagrożenia w sieci i ich widoczność, ochrona infrastruktury krytycznej i rola SOC, wdrażanie regulacji UE (wliczając w to NIS2), technologie dual-use (wojskowe i cywilne), człowiek w centrum rozwoju sztucznej inteligencji, zarządzanie zasobami IT, zmieniający się krajobraz IT i cyberbezpieczeństwa na przestrzeni lat, deepfake, zagrożenia z perspektywy hakera, zagrożenia i luki w Wi-Fi, zarządzanie dostępem, symulatory czy zakładanie startupów w branży cybersec.

Drugiego dnia targów także nie zabrakło tematów, wliczając w to kryptowaluty w obliczu przestępczości finansowej, europejski ekosystem cyberbezpieczeństwa, cyfrowa przyszłość Europy, zaufanie do sztucznej inteligencji, threat intelligence, bezpieczeństwo Europy w erze kwantowej i walkę o przewagę w tym sektorze, ransomware, phishing, optymalizację modeli AI, półprzewodniki, podejście ESA do cyberbezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej, prewencję cyberzagrożeń, tożsamość i suwerenność cyfrową, modelowanie zagrożeń i strategie zarządzania ryzykiem czy też najciekawsze ataki z ostatniego okresu i modele obrony.

