Kupujesz sprzęt Apple za 3,5 tys. dol., a tam brak Netfliksa i YouTube'a

Apple Vision Pro to nowe gogle, które wkrótce trafią do sprzedaży. Sprzęt jest drogi, bo został wyceniony na aż 3,5 tys. dol. Tymczasem klienci będą musieli liczyć się z brakami. W dniu premiery zabraknie aplikacji Netflix, YouTube czy Spotify. Jakby tego było mało, to pod względem hardware też mogłoby być lepiej.

Zdjęcie Gogle Apple Vision Pro są bardzo drogie. / Apple / materiały prasowe