Mimo że prawdopodobieństwo trafienia w EuroJackpot, PowerBall i innych tego typu loteriach jest wręcz kosmicznie niskie, to wiele osób liczy na szczęście, a nawet stara się je przyciągnąć magicznymi sposobami lub "systemami". Jedynie w rzadkich przypadkach to się udaje. Byli choćby studenci, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję do obstawienia zwycięskich liczb, o której pisaliśmy w 2025 r. Pisaliśmy także o ekonomiście, który wygrał na loterii aż 14 razy. Opracował specjalny system i zaangażował do tego pomocników. W największych i najpopularniejszych grach losowych prowadzonych na dużą skalę takie przedsięwzięcia nie mają jednak szansy na powodzenie.

Może więc zamiast na skomplikowane systemy wystarczy liczyć na łut szczęścia? Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, tym niemniej rachunek prawdopodobieństwa mówi jasno, że szansa na wygraną jest ekstremalnie niska. Jak bardzo? Strona internetowa "Lottery Every Second", która gra w Lotto co sekundę, dobitnie to uzmysławia. W rzeczywistości jest to tylko symulacja gry. Każdej sekundy program wykonuje fikcyjne losowanie zarówno wyników EuroJackpot i Powerball, jak i skreślonych liczb. Dla obu gier prowadzone są też statystyki - sumy wydanych pieniędzy, wygranych oraz saldo. W chwili publikacji tego artykułu w obu przypadkach wirtualny gracz jest sporo na minusie, a licznik dobija już prawie do miliona euro i dolarów straty.

Mimo że gra co sekundę, to ciągle jest na minusie. Ta strona ukazuje absurd wiary w szczęście w grach losowych Lottery Every Second (zrzut ekranu) materiał zewnętrzny

Przykładowo po 3 dniach, 6 godzinach i 32 minutach symulowanej gry z losowaniem co sekundę w EuroJackpot gracz zainwestował 1,130,886 euro, a wygrał jedynie 136,861. Z kolei w PowerBall wirtualne losy kosztowały 1,130,882 dolarów, a wygrana wyniosła 146,088. Liczby te zmieniają się w czasie rzeczywistym. Przez cały ten czas ani razu nie trafiono jackpota. Na dole strony można prześledzić wszystkie dotychczasowe gry z zaznaczonymi trafionymi liczbami i ewentualnymi wygranymi. Pokazuje to, jak nieopłacalny jest hazard dla większości graczy.

Warto wejść na stronę https://lotteryeverysecond.lffl.me/ i zobaczyć to na własne oczy. Można na niej również samemu obstawiać liczby, aby sprawdzić, kiedy wypadną.

Zdaniem autora strony prawdopodobieństwo wygranej w tych popularnych grach losowych jest astronomicznie niskie. Szansa rozbicia kumulacji w PowerBall wynosi 1 do 292,201,338, a dla EuroJackpot wynosi ona 1 do 139,838,160. "Te liczby są tak ogromne, że stają się pozbawione znaczenia dla naszych mózgów. Ta strona postanowiła wyrazić te niedorzecznie wielkie liczby w czasie" - wyjaśnia autor strony "Lottery Every Second".

Kiedy więc dojdzie do rozbicia kumulacji? Zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, jeśli strona nadal będzie nieustannie grać co sekundę, to po 4,6 roku wygra jackpota w Powerball oraz po 2,2 roku w EuroJackpot. Można jednak śmiało założyć, że te wygrane nie pokryją strat poniesionych w poprzednich grach.

Symulacja obstawia co sekundę, 24 godziny na dobę, a co z ludźmi? Wszak losowania w grach liczbowych odbywają się o wiele rzadziej - zwykle raz lub dwa razy dziennie. Ile więc trzeba grać, aby wygrać? Autor strony wyliczył, że przy skreślaniu liczb raz w tygodniu w Powerball statystycznie upłynie 5,6 miliona lat, by pojawiła się 50-procentowa szansa na jednokrotną wygraną. To 18 razy dłużej, niż cała historia współczesnego człowieka.

O wiele bardziej prawdopodobne jest porażenie piorunem (szansa 1 na 15,300), albo zostanie gwiazdą filmową (1 na 1,505,000). Wszystko to ma pokazać absurd, jakim jest wiara w szczęście w grach liczbowych.

