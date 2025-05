Noc Muzeów 2025 przypada na 17 maja i obejmuje noc z soboty na niedzielę (17-18 maja). Już we wczesnych godzinach wieczornych, czyli często od 17:00 lub 18:00 wiele instytucji kulturalnych i muzealnych otwiera swoje bramy. Spodziewając się natężonego ruchu w sobotę, niektóre miejsca przygotowały atrakcje nawet na piątek 16 maja. Są one jednak w mniejszości i o tych poprzedzających eventach informują na swoich stronach.

Ile trwa Noc Muzeów? Najczęściej kilka godzin. Wiele instytucji otwiera się o godzinie 19:00 i umożliwia darmowe zwiedzanie do 23:30 lub do północy.

Do większości muzeów wejdziemy bez biletu. Mimo że atrakcje są tej nocy dostępne za darmo, to niektóre wydarzenia są biletowane, a darmowe wejściówki można zarezerwować na stronie internetowej - tak jak np. w przypadku Muzeum Dominikanów w Krakowie. Do niektórych muzeów wejdziemy natomiast za symboliczną opłatą, np. 5 zł, jak np. do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha".