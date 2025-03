Jak donosi ostatni komunikat prasowy Ministerstwa Turystyki i Starożytności, w trakcie prac wykopaliskowych na terenie nekropolii zidentyfikowano królewski grobowiec nieznanego faraona . Jest on położony na głębokości ok. siedmiu metrów i ma pięć metrów wysokości. Grobowiec składa się z wapiennej komory grobowej przykrytej sklepieniami z cegły mułowej.

Choć nie ma jednoznacznych dowodów co do tego, dla kogo stworzono ten grobowiec, możliwe jest, że należy on do króla z Drugiego Okresu Przejściowego, który panował przed faraonem Seneb Kajem. Obaj władcy prawdopodobnie należeli do lokalnej dynastii Abydos.Styl dekoracji i tekstów przypomina te wcześniej znalezione w grobowcu faraona Seneb Kaja, uważanym dotychczas za najstarszy zdobiony grobowiec królewski w starożytnym Egipcie.