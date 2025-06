Zaskakujące odkrycia mogą czekać na nas w najmniej spodziewanych miejscach - nie tylko w odległych ruinach starożytnych miast czy na dnie oceanów, ale także dużo bliżej, w miejscach dobrze znanych i od lat użytkowanych. Czasem wystarczy sięgnąć dalej, głębiej - dosłownie i metaforycznie - by odsłonić ślady przeszłości, które przez lata pozostawały ukryte. Przykładem są różne odkrycia w kościołach - rozmaite kapsuły czasu ukryte w ich wieżach, a także zapomniane relikty ukryte pod posadzką .

Do nowego odkrycia doszło teraz w niewielkiej miejscowości Cegłów (dawniej Cebrowo) w woj. mazowieckim. W późnogotyckim kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła w Cegłowie dokonano niezwykle ciekawego odkrycia. O szczegółach nowego znaleziska poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odkrycia dokonano pod posadzką kościoła - znalezisko w postaci zapomnianej znajduje się w prezbiterium oraz pod łukiem tęczowym. Odkryta krypta z cegły ma formę prostokąta i według ustaleń ekspertów ślady wskazują na to, że była niegdyś przykryta sklepieniem kolebkowym. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podaje, że krypta pochodzi najprawdopodobniej z I połowy XVI wieku - z okresu budowy pierwszego murowanego kościoła. Nie podano szczegółów na temat tego, kto mógł być tam pochowany. To jednak nie wszystko w kontekście odkryć, bowiem badania ujawniły też interesujące artefakty.

- W warstwie zasypiskowej zachodniej części krypty odkryto drobną szklaną ampułkę. Jest to jedno z dwóch szklanych naczyń. Drugim jest fragment dna pucharka dzwonowatego (koniec XVI-XVIII w.), używanego podczas liturgii - podaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Interesujące jest nie tylko odkrycie, ale także wpisy pod postem konserwatora. Pojawiają się informacje, że "krypta została odkryta w tym sensie, że została zakryta kilkadziesiąt lat temu podczas układania nowej kamiennej posadzki w prezbiterium", a ponadto "jeszcze bodaj do lat 60. XX wieku było wejście do krypty będącej pod prezbiterium", piszą komentatorzy.

Kościół w Cegłowie to ciekawe miejsce. Jest tu wyjątkowy Tryptyk Cegłowski ucznia Wita Stwosza

Świątynia w Cegłowie jest obiektem bardzo ciekawym, o istotnej wartości regionalnej, a sondaże archeologiczne w prezbiterium umożliwiają rekonstrukcję kolejnych etapów jej rozbudowy. Obecny kościół pochodzi z 1525 r., a dokumenty wspominają, że powstał na miejscu drewnianej świątyni (z XV w.), ufundowanej z ramienia Anny Holszańskiej, księżnej mazowieckiej. Od czasu wzniesienia murowanego kościoła, przechodził on wiele remontów i renowacji. Perłą tego sakralnego obiektu z XVI w. jest Tryptyk Cegłowski z ok. 1510 roku, dłuta warszawskiego mistrza Lazarusa - ucznia Wita Stwosza , pierwotnie powstały dla kolegiaty warszawskiej, a przekazany tu w XVII w.

- Wykonany z inicjatywy biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego w roku 1510 dla Kolegiaty Warszawskiej. Przed tym ołtarzem modlili się ostatni Jagiellonowie, był on świadkiem wcielenia Mazowsza do Korony, przez trzy dni stała przed nim trumna króla Stefana Batorego. Kiedy kolegiata była przebudowywana, ołtarz trafił do Cegłowa. Kapituła kolegiaty Warszawskiej była właścicielem miasteczka i opiekunem cegłowskiej fary - podaje pod wpisem konserwatora pan Maciej Janusz Sotomski, "dokładając swoją cegiełkę przewodnika".