Elon Musk vs. duński astronauta

Elon Musk w środowym wywiadzie na antenie Fox News obiecał, że w ciągu ok. czterech tygodni sprowadzi na Ziemię dwóch amerykańskich astronautów Butcha Wilmore'a i Sunitę Williams. Para znajduje się od ponad 300 dni na ISS po testowym locie kapsuły Boeing Starliner, którą nie mogli wrócić na Ziemię. Musk otrzymał od prezydenta Trumpa zadanie, aby to on sprowadził Amerykanów.