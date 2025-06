Pełnia Księżyca w czerwcu będzie wyjątkowa. Zacznie się w środku dnia

Zrobienie zdjęcia Księżyca nie należy do najprostszych zadań, jest jednak możliwe. Jeśli chcemy uchwycić to zjawisko za pomocą aparatu, będziemy musieli pamiętać o kilku zasadach.

Zdjęcie Księżyca podczas pełni może być trudne do zrobienia. Słońce wtedy świeci wprost na jego tarczę, przez co odbija on płaskie światło. Z tego powodu w plener warto się wybrać dzień wcześniej lub później. W dalszym ciągu będziemy mogli liczyć na dobrze oświetloną tarczę, ale bardziej miękkim światłem, które pozwoli na wydobycie szczegółów. Księżyc warto fotografować, kiedy znajduje się co najmniej 30 i maksymalnie 45 stopni nad horyzontem. Będzie dobrze widoczny i możliwe także będzie uchwycenie elementów krajobrazu, jeśli tego chcemy.

Dla wielu osób pełnia nie jest niczym ekscytującym - zamiast cieszyć się widokiem Księżyca, skupiają się na swojej bezsenności tej nocy. Choć od wieków wierzono w szczególną moc naszego naturalnego satelity, dziś dzięki badaniom wiemy, że nie należy go całkowicie bagatelizować. Okazuje się, że problemy ze snem mogą być związane z większą ilością światła podczas pełni. Jasna noc sprawia, że mózg produkuje mniej melatoniny - hormonu odpowiedzialnego za regulację snu, co wydłuża czas zasypiania. Dodatkowo może dojść do zaburzenia działania innych hormonów i neuroprzekaźników, co prowadzi do uczucia niepokoju i rozdrażnienia. W efekcie sen staje się krótszy i mniej spokojny, a my jesteśmy rano niewyspani.