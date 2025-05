Czy muzyka naprawdę pomaga zasnąć? Naukowcy ujawniają tajemnicę

Mówi się, że oglądanie telewizji przed snem jest niezdrowe i negatywnie wpływa na jakość naszego wypoczynku. Tymczasem wiele osób twierdzi, że samo słuchanie czegoś pomaga im zasnąć. Jak to w końcu jest?

Badanie z 2018 roku wykazało, że ponad połowa osób cierpiących na zaburzenia snu pomaga sobie muzyką, by ułatwić zasypianie. I chociaż patrzenie w ekran, który wydziela niebieskie światło i zakłóca wydzielanie melatoniny, jest niezdrowe i niezalecane do praktykowania, tak słuchanie może faktycznie pomagać .

Kluczem do zapadnięcia w zdrowy sen przy słuchaniu audiobooków, podcastów, muzyki czy telewizji jest upewnienie się, że dzięki nim się wyciszysz, a nie wybudzisz, jak mówi lekarka medycyny snu dr Shalini Paruthi. Jeśli słuchanie aktywizuje cię, czujesz się bardziej zaangażowany lub rozbudzony, to jest znak, że zabierasz sobie cenny sen i szkodzisz zdrowiu.

- Zaleca się, aby dorośli regularnie spali co najmniej 7 godzin , aby osiągnąć optymalną wydajność - oznajmia dr Paruthi.

- Wybierz coś niezbyt angażującego, aby twój mózg nie był zmotywowany do pozostawania w stanie czuwania i walki ze snem - tłumaczy dr Lindsay Browning, psycholog i ekspertka ds. snu z Berkshire.

Jeśli chcesz oglądać filmy podczas zasypiania, wybierz produkcje, które już znasz - dzięki temu będziesz wiedział, co się wydarzy i jakie jest zakończenie, co ułatwi twojemu mózgowi relaks i wyciszenie.

Muzyka, która leci przez całą noc, jest szkodliwa dla snu, jak twierdzi dr Browning. "Ważne jest, aby ustawić automatyczny timer, który wyciszy dźwięki tak szybko, jak to możliwe po zaśnięciu", mówi.

Słuchając czegoś, co ma nieoczekiwane, gwałtowne dźwięki, może alarmować nasz mózg, by zwrócił uwagę na otoczenie. To niekoniecznie nas wybudzi, jednak zakłóci sen i pogorszy jego jakość.