Ile kosztuje samolot Airbus? Tyle, ile 45 859 najlepszych iPhone'ów 13

Cena najtańszego nowego Airbusa A220-100 zaczyna się od 81 milionów dolarów. Jest to niewyobrażalna kwota dla większości ludzi na świecie. Producent samolotów, przy większym zamówieniu może zaoferować kupującemu rabat… ale to nadal są dziesiątki milionów dolarów! Jak zmienia się cena wraz ze wzrostem wielkości maszyny.

Ile kosztuje samolot dwusilnikowy wąskokadłubowy?

Samoloty z wąskimi kadłubami, których szerokość wynosi zwykle od 3 do 4 metrów, to najlepsze maszyny na krótkie i średnie dystanse. Napędzane dwoma motorami maszyny stanowią podstawę funkcjonowania tanich linii lotniczych. Zobacz, ile kosztuje wąskokadłubowy Airbus z dwoma silnikami.

Airbus A220

Model A220 występuje w dwóch konfiguracjach: A220-100 oraz A220-300. Pierwsza wersja oferuje od 108 do 133 miejsc siedzących i jest to najtańszy samolot w ofercie producenta. Do zakupu Airbusa A220-100 wystarczy "jedynie" 81 mln $ (ponad 376 mln złotych).

Odmiana A220-300 pozwala zabrać na pokład jeszcze więcej osób — od 130 do 160. Koszt takiej maszyny to 91.5 miliona $ (425 mln złotych).

Airbus A319

Trzeci i ostatni model Airbusa, którego wycena w podstawowej konfiguracji nie przekracza 100 mln $, to A319-100. Samolot powstał na bazie A320 poprzez zmniejszenie jego długości o 10%. Może zabrać na pokład 156 pasażerów, a jego bazowa cena to 92.3 mln $ (prawie 429 mln złotych).

Airbus A319 dostępny jest także w wersji neo, która zużywa mniej paliwa oraz emituje mniej tlenku azotu, niż podstawowa wersja. Pojemność tego samolotu, w zależności od konfiguracji, wynosi od 120 do 160 pasażerów. Producent określił jego wartość na 101.5 mln $ (ponad 471 mln złotych).

Airbus A320

Typ A320-100 to maszyny przeznaczone do użytku na średnim dystansie. Mogą zabrać na pokład od 150 do 180 osób. Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 101 mln $ (469 mln złotych).

Produkowany od 2014 roku samolot Airbus A320neo zużywa o 20% mniej paliwa, niż zwykła A320 i może przewozić do 189 pasażerów. Koszt zakupu tej wersji to 110.6 mln $ (prawie 514 mln złotych).

Airbus A321neo

45-tonowa maszyna może transportować nawet 244 pasażerów, co jest bardzo dobrym wynikiem w klasie wąskokadłubowców. Airbus oczekuje za ten model 129.5 mln $ (ponad 601 mln złotych).

Ile kosztuje dwusilnikowy samolot z szerokim kadłubem?

Pojemny samolot szerokokadłubowy napędzany dwoma silnikami odrzutowymi to idealne rozwiązanie w przypadku lotów na średnich i długich trasach, gdzie dodatkowo potrzebna jest odpowiednia ładowność. Ile kosztuje dwusilnikowy szerokokadłubowiec od Airbusa?

Airbus A330

Model A330-200 jest w stanie zabrać na pokład nawet 406 pasażerów, a jego zasięg wynosi 15 094 kilometry. W zależności od wybranej konfiguracji cena znajduje się w przedziale od 231.5 mln $ (1.075 mld złotych) do 256.4 mln $ (1.191 mld złotych).

Airbus A350

Średniej wielkości samolot dalekiego zasięgu. Może przewieźć od 325 do 366 osób. Wersja A350-900 kosztuje 317.4 mln $ (1.475 mld złotych), natomiast w przypadku A350-1000 cena katalogowa wynosi 366.5 mln $ (ponad 1.7 mld złotych). Oba modele różnią się między sobą długością kadłuba oraz pojemnością.

Ile kosztuje szerokokadłubowy samolot czterosilnikowy?

Do transportu sporej liczby osób na dalekie odległości potrzebna jest odpowiednia maszyna. Szeroki kadłub i cztery silniki odrzutowe zapewniają parametry wymagane do takich podróży. Ile kosztuje największy samolot świata?

Airbus A380

Największy samolot pasażerski na świecie. Na jego dwóch poziomach można przewieźć nawet 853 osoby. Masa startowa tej maszyny wynosi 575 ton, a mimo tego ma zasięg na poziomie 15 200 kilometrów. Według cennika producenta Airbus A380 kosztuje 445.6 mln $ (2.07 mld złotych).

Jak dostać zniżkę na zakup samolotu Airbus?

Należy złożyć zamówienie na przynajmniej kilka sztuk. Linie lotnicze prawdopodobnie otrzymują znaczne upusty, gdyż ich zamówienia nierzadko opiewają na kilka lub kilkanaście maszyn.

Największym zamówieniem w historii lotnictwa cywilnego był podpisany w listopadzie 2007 roku kontrakt między Emirates a Airbusem na zakup 120 modeli A350 oraz 11 samolotów A380. Arabskie linie lotnicze zapewne wynegocjowały spory upust przy tak dużej umowie.

