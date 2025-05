Nowa klasa zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) wyciąga dwutlenek węgla (CO 2 ) z powietrza i zamienia go w paliwo lotnicze. Dzięki temu lotnictwo może być praktycznie bezemisyjne. Istnieje jednak haczyk tego rozwiązania - cena e-paliwa jest nadal bardzo wysoka.

Żadne ze zrównoważonych paliw nie są jeszcze powszechnie stosowane, stąd ich wysoka cena. Istnieją dwa główne rodzaje paliw SAF, które redukują emisję gazów cieplarnianych: biopaliwa SAF, wytwarzane m.in. z biomasy czy odpadów rolniczych, oraz e-paliwa SAF (znane również jako elektropaliwa i e-nafta), powstałe z odnawialnego wodoru i CO 2 wychwyconego z powietrza.

I chociaż jest to najdroższa opcja, głównie przez wysoki koszt wychwytywania dwutlenku węgla i elektrolizy, daje nadzieję na bezemisyjne loty samolotowe.

- W przeciwieństwie do biopochodnego SAF, którego ograniczenia wynikają z dostępności surowców i obaw związanych z użytkowaniem gruntów, e-naftę można w zrównoważony sposób zwiększać, aby sprostać zapotrzebowaniu na paliwo lotnicze bez konkurowania z produkcją żywności - mówi Camille Mutrelle, specjalistka ds. polityki lotniczej.

Dzięki wychwytywaniu CO 2 bezpośrednio z powietrza i korzystaniu z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do zasilania emisja przy użyciu e-SAF może być bliska zeru.

Według Mutrelle do roku 2030 odbędą się pierwsze komercyjne loty z choćby częściowym użyciem e-paliwa. Ponad 30 projektów na skalę przemysłową jest realizowanych już teraz w całej Europie, a duże linie lotnicze, m.in. United Airlines i IAG, zaczynają inwestować w ten obszar.

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego koszt tony e-paliwa to średnio 7695 euro . SAF bazowany na biomasie jest tańszy, bo kosztuje około 2085 euro za tonę, lecz to wciąż jest o wiele drożej niż tradycyjne, konwencjonalne paliwo lotnicze, którego wartość tony wynosi około 734 euro .