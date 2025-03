Trafił do szpitala z czkawką. Zwykłe leki nie pomagały

Libańscy lekarze opublikowali raport w marcowym wydaniu "Journal of Medical Case Reports". Opisują w nim przypadek starszego pacjenta, który z powodu przewlekłej czkawki trafił do szpitala. Dopiero tam lekarze znaleźli przyczynę.

Według raportu pacjent cierpiał przez ponad 2 lata z powodu czkawki, która pojawiła się znikąd, bez wyraźnego powodu. Mężczyzna przyjmował szereg leków, próbując zahamować epizody. Próbował różnych rzeczy, takich jak baklofen (na rozluźnienie mięśni), chloropromazyna (lek przeciwpsychotyczny, używany czasem przy przewlekłej czkawce) i inhibitory pompy protonowej (używane do leczenia refluksu , który czasem jest przyczyną czkawki). Nic nie pomogło.

Objawy mężczyzny w końcu osiągnęły punkt krytyczny. Czkawka trwała nieustannie przez dwa tygodnie, a pacjent był już tak nimi zmęczony, że trafił do szpitala. Tam przeszedł szereg badań.

Lekarze dowiedzieli się, co było przyczyną czkawki

Lekarze odkryli objawy dobrze znanej, ale dość rzadko występującej alergii. Na szczęście gdy tylko postawiono trafną diagnozę, pacjent otrzymał leczenie i czkawka ustąpiła. EoE jest spowodowane szkodliwym nagromadzeniem się eozynofilów w przełyku (ale może do niego dojść także w innych organach). Choć jego epizody mogą być wywoływane przez typowe alergeny, np. w pożywieniu, to w rzeczywistości jest to inny rodzaj dysfunkcyjnej odpowiedzi immunologicznej niż typowa alergia pokarmowa.