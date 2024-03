Milion pocisków spadnie na Rosjan. Czechy dotrzymały słowa

Ukraińcy będą atakować Rosjan haubicami 2S22 "Bogdana"

Jeśli działania się zintensyfikują, a do tego dąży strona Ukraińska w związku z odbiciem Awdijiwki, to będzie to maksymalnie miesiąc. Ukraina będzie wykorzystywać pociski w systemach artyleryjskich takich jak: polski "Krab", słowackiej armatohaubicy "Zuzana" czy rodzimej 2S22 "Bogdana". Ta ostatnia od blisko roku znajduje się w masowej produkcji w jednym z krajów Środkowej Europy. Została ona opracowana przez Nowokramatorski Zakład Budowy Maszyn (NKMZ) z Kramatorska.

Obecnie najważniejszym celem Rosjan jest zdobycie Charkowa. Niemal codziennie Kreml przeprowadza na to miasto ataki rakietowe, by zniszczyć infrastrukturę krytyczną oraz składy amunicji czy paliw. Na razie jednak agresorzy mają problemy z wejściem do Kupiańska, który jest bramą do Charkowa, gdyż w jego okolicach front dzieli rzeka Oskoł.

Ukraińcy mają szansę obronić Kupiańsk i Charków

Dostarczone pociski artyleryjskie powinny pozwolić stronie ukraińskiej bronić Kupiańska przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące, aż do dostarczenia pierwszych myśliwców F-16, które umożliwią skuteczniejsze ataki na pozycje rosyjskie za pomocą pocisków i bomb lotniczych. Jednocześnie rosyjskie legiony wyzwoleńcze ułatwią obronę Charkowa zajmując i kontrolując coraz więcej miejscowości w rosyjskich obwodzie kurskim czy biełgorodzkim.