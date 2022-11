Myśliwce nad Polską. Jaki jest potencjał naszych wojsk lotniczych?

Na wyposażeniu polskiego wojska jest około 260 samolotów i śmigłowców, zaś w Siłach Powietrznych służy około 16 tysięcy żołnierzy.

Jak wygląda obrona polskiego nieba?

Oprócz naziemnych systemów przeciwlotniczych w bronieniu naszego nieba służą również samoloty. Ich wymienienie należy zacząć od myśliwców MiG-29. W roku 1989 do Polski trafiło 12 fabrycznie nowych samolotów tego typu. Kolejnych 10 zostało kupionych od Czechów, a następnie 23 samoloty trafiły do nas od niemieckiego Luftwaffe, z których do służby nadawało się tylko 14 sztuk.

MiGi-29 są maszynami wielozadaniowymi i zostały opracowane w ZSRR. Są w stanie przenosić uzbrojenie przeznaczone do niszczenia celów naziemnych - są to przede wszystkim niekierowane bomby i rakiety. W ostatnich latach została przeprowadzona modernizacja tych samolotów, wymieniono wyposażenie elektroniczne, ulepszono awionikę, zatem z powodzeniem mogą pełnić rolę samolotów obrony powietrznej. Modernizacją objętych zostało tylko 16 maszyn.

Kolejnymi maszynami na składzie Polskich Wojsk są Su-22, które zostały sprowadzone do naszego kraju w 1984 roku. W sumie posiadamy ich 110. Su-22 w wersji M4 wyposażone są w system automatycznego naprowadzania i zrzutu bomb bez widoczności celu. W latach 80. była to nowoczesna i "groźna maszyna". Niestety piloci są "ślepi", ponieważ samoloty te nie posiadają stacji radiolokacyjnej. W latach 90. zrezygnowano z ich modernizacji. Eksploatacja tych maszyn została przedłużona do 2024 roku.

Wraz z końcem 2020 roku wycofano ze służby samoloty TS-11 Iskra, które były pierwszymi zbudowanymi w Polsce samolotami z napędem odrzutowym. Były to maszyny szkoleniowe, które jednocześnie idealnie pasowały do misji rozpoznawczych. Na wyposażeniu polskich sił jest także PZL-130 Orlik, który jest raczej samolotem szkoleniowym, wyposażonym w napęd tłokowy. W 2014 roku została zaprezentowana jego modernizacja z wyposażeniem kabiny zbliżonym do M-346 i F-16.

Przed końcem 2016 roku w Polsce pojawiły się pierwsze samoloty Aermacchi M-346 Master (Bielik). Maszyna jest przeznaczona do zaawansowanego treningu pilotów, obejmującego pilotaż oraz walkę powietrzną. Samolot ponadto może zostać dostosowany do przeprowadzania misji bojowych, obejmujących zadania bliskiego wsparcia i obrony powietrznej. Do końca 2022 roku w polskim lotnictwie ma służyć 16 takich maszyn.

Obecnie jednym z najnowocześniejszych samolotów w polskim lotnictwie wojskowym są F-16. Pierwsze maszyny trafiły do naszego kraju w 2006 roku. Obecnie na wyposażeniu polskich sił jest 48 tego typu myśliwców, z czego 12 to wersje szkoleniowo-bojowe. Samolot F-16 nadal jest jednym z najnowocześniejszych i budzących strach samolotów wielozadaniowych na świecie. Samoloty F-16 mogą przenosić prawie 10 ton uzbrojenia, do którego można zaliczyć m.in. pociski JASSM, czyli pociski manewrujące o obniżonej wykrywalności, który daje możliwość precyzyjnego ataku.

W naszym kraju mają pojawić się amerykańskie samoloty piątej generacji F-35A - ma ich być 32. Pierwsze z nich przylecą w 2024 r., a w każdym kolejnym roku Polska ma otrzymywać od 4 do 6 maszyn. Warszawa podpisała umowę o wartości około 4,6 mld dolarów na dostarczenie tych myśliwców. Andrzej Duda mówił, że inwestycja ta "przeniesie lotnictwo w zupełnie nową erę zdolności obronnych i bojowych". W ramach umowy otrzymamy również pakiet logistyczny, w skład którego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, sprzęt obsługi naziemnej oraz informatyczny system zarządzania eksploatacją.

F-35 waży około 12 000 kg bez uzbrojenia i może pokonać 2222 km. Samolot jest w stanie przeprowadzać uderzenia na cele lądowe i bezpośrednio wspierać wojska lądowe. Maszyna ponadto wykorzystywana jest w walce powietrznej i elektronicznej, a także w misjach rozpoznawczych i ratowniczych (CSAR). Samolot wyposażony jest m.in. w szereg sensorów elektromagnetycznych i optycznych, w systemy do prowadzenia walki elektronicznej. Ponadto wykonany jest w technologii niskiej wykrywalności. Pilot posiada specjalny hełm posiadający systemem zobrazowania sytuacji taktycznej. W skład uzbrojenia wchodzi działko GAU-12, a także pociski manewrujące i bomby lotnicze służące w walce powietrznej i powietrzno-naziemnej na krótkich, średnich i dalekich dystansach.

Ile mamy w Polsce śmigłowców?

W polskich Siłach Powietrznych posiadamy śmigłowce Mi-2 oraz Mi-8, które są maszynami wielozadaniowymi zaprojektowanymi przez ZSRR. Dalej jest Mi-17, który jest śmigłowcem transportowym — może on występować także w uzbrojonej wersji artyleryjskiej. Śmigłowiec W-3 jest maszyną wielozadaniową konstrukcji i produkcji polskiej. Używany jest on także m.in. w Czechach, Hiszpanii, Wietnamie, czy w Korei Południowej. Polskie wojsko posiada również SW-4, który jest lekkim śmigłowcem napędzanym jednym silnikiem. Polskie Siły Powietrzne używają 24 maszyn tego typu w wariancie szkoleniowym.

Polskie drony Bayraktar TB2

Siły Zbrojne RP w maju 2021 roku podpisały umowę, której przedmiotem jest dostarczenie nowoczesnych czterech zestawów dronów Bayraktar TB2. Świetnie się sprawdzają w niszczeniu wszelkiego typu urządzeń i systemów wroga. W skład zamówionych zestawów wchodzi sześć uzbrojonych bojowych UAV-ów, mobilne stacje kontroli i radary SAR. Pierwszy zestaw trafi do Polski do końca 2022 roku. Bayraktar TB2 to bezzałogowy rozpoznawczo-bojowy statek latający klasy MALE (statek powietrzny o średnim pułapie i dużej długotrwałości lotu) tureckiej produkcji.

W swoim uzbrojeniu posiada bomby kierowane MAM. Jego modyfikacja MAM-L jest w stanie osiągnąć poruszający się cel znajdujący się w odległości do 8 km. Pociski MAM-L mogą być ponadto wyposażone wymiennie w głowicę odłamkowo-burzącą, termobaryczną, czy tandemową kumulacyjną.

Polska może liczyć na wsparcie NATO

W wyniku napaści Rosji na Ukrainę NATO zdecydowało wzmocnić wschodnią flankę. Polskie niebo wzmacniają śmigłowce AH-64 Apache, których zadaniem jest zwalczanie broni pancernej i wspieranie w walce sił lądowych, śmigłowce CH-47 Chinook, które są przede wszystkim maszynami transportowymi, dale są myśliwce wielozadaniowe F-15 oraz F-35 oraz samoloty CV-22 Osprey. Ponadto w Łasku stacjonują amerykańskie myśliwce F-22 Raptor, które są jednymi z najnowocześniejszych maszyn na świecie prowadzących walkę elektroniczną.

Dodatkowym wsparciem będzie również system antydronowy MADIS, system przeciwlotniczy Patriot, który może zwalczać zarówno samoloty, jak i śmigłowce oraz rakiety. Pierwsze "polskie" Patrioty mają być gotowe już w 2022 roku. Innym wzmocnieniem od NATO będzie system przeciwlotniczy Sky Sabre, który jest prawdopodobnie najnowocześniejszym systemem świata.