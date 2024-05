Rosja pokazała na filmie swoje ćwiczenia z bronią jądrową

Broń jądrowa zrzucona na lotniska czy składy broni

Rosja ma do dyspozycji wiele nośników taktycznej broni jądrowej. Oprócz możliwości użycia do jej wystrzelenia potężnych dział artyleryjskich, najlepszym rozwiązaniem wydaje się odpalenie pocisków Iskander czy Kindżał bezpośrednio z samolotów lub wystrzelenie ich z wyrzutni rakietowych, co zademonstrowano na opublikowanym filmie.

Co ciekawe, rosyjska armia przeprowadzi również ćwiczenia z użyciem taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Jako że władze w Mińsku pozwoliły w ubiegłym roku na transport takiej broni na swoje terytorium i jej rozmieszenie, istnieje potrzeba przećwiczenia jej obsługi. Analitycy sądzą, że gdyby Putin użył tej przerażającej broni, to na pewno byłaby ona wystrzelona bezpośrednio z terytorium Rosji. Jeśli stało by się to z Białorusi, to ten kraj może być celem uderzenia jądrowego pochodzącego z krajów NATO.