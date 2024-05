Samolot AWACS idealnie wesprze ukraińskie myśliwce F-16

Eksperci tłumaczą, że samolot wczesnego ostrzegania AWACS Saab 340 Erieye, który ma być przekazany przez Szwecję ukraińskiej armii, jest niezbędnym elementem realizacji takiego planu. Co ciekawe, Polska też ma mieć takie samoloty. Pierwsza maszyna dotarła do nas na początku marca. Kolejny samolot ma pojawić się do końca roku.

Saab 340 AEW&C to samolot służący do wczesnego ostrzegania oraz kontroli strefy powietrznej, który zbudowano na bazie pasażerskiego Saaba 340. Maszyna ma 20,57 m długości oraz rozpiętość skrzydeł 21,44 m. Masa własna to 10300 kg, a startowa 13155 kg. Samolot ma dwa silniki General Electric CT7-9B o mocy 1305 kW (1750 KM) każdy i jest w stanie latać na pułapie przekraczającym 7500 m. Długość lotu wynosi 6 godzin.

Czym jest samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 Erieye?

W górnej części samolotu znajduje się duży system radarowy, którego opracowanie zlecono firmie Ericsson Microwave Systems. W trakcie budowania określono zasięg wykrywania celów wielkości myśliwca na 300 km. Warto dodać, że maszyny Saaba mające trafić do Polski nie są nowe. Zostały wyprodukowane w latach 1997 i 1998, ale przeszły proces modyfikacji mający m.in. na celu dostosowanie ich pod kątem kompatybilności z systemami NATO.